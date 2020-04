Vizi, concert maraton anti-Covid 19 în beneficiul spitalelor mureșene

Share



Diaspora românească din Statele Unite s-a hotărât să întindă o mână de ajutor spitalelor de pe la noi. Prin efortul voluntarilor din diverse state americane, au început inițierea unor campanii de ajutorare, de strângere de fonduri prin intermediul Romanian United Fund (RUF), organizație non-profit din Chicago.

Vizi: „Hai să fim uniți pentru cei de acasă!”

Printre acestea se numără și un inedit concert maraton online anti-Covid 19 susținut în cursul dimineții de joi, 9 aprilie de către Vizi Imre, dedicat românilor de peste ocean. „Dragilor, după cum vă spuneam săptămâna trecută, se anunță o săptămâna plină! Nu demult am fost contactat de către un grup de români din diaspora, voluntari ai Romanian United Fund cu cerința să le susțin campania de strângere de fonduri pentru spitalele din județul Mureș. Am stat, am cugetat, am făcut brainstorming, și am ajuns la concluzia că cea mai bună modalitate prin care aș putea susține campania este să fac un concert online maraton pentru această cauză. Așadar dragi mureșeni (și nu numai) din USA (și nu numai), vă invit să donați pentru spitalele mureșene iar eu în schimb vă voi cânta. Hai să fim uniți pentru cei de acasă!”, a postat Vizi pe Facebook

Demersul Fundației Romanian United Fund , creată cu ajutorul mureșenilor din SUA, Monica Horga, Dana Roxana Bucin, Alina Laura Bândilă, Ramona Ștefan (Raducan), Veronica Mariana, Cristi Merdariu și Cosmina Ungur a fost salutat de mureșeni, printre care și Ovidiu Vasu.

„Am fost contactat de Alina Laura Bândilă, reprezentanta fundației din Chicago, ca să încercam să promovam acest eveniment, acest concert maraton susținut de Vizi. Fondurile rezultate vor fi folosite pentru susținerea acțiunilor Spitalului Clinic Județean Târgu-Mureș, în această perioadă de grea încercare. Mii de mulțumiri fundației din Statele Unite dar și lui Vizi Imre care v-a concerta joi dimineața pentru mureșenii din diaspora și nu doar pentru ei !”, a precizat Ovidiu Vasu.

Așadar, joi, ora 2 dimineața (ora României), respectiv ora 7PM EDT si PDT , Vizi ca susține un maraton muzical de la el din cameră, menit să-i ajute pe cei în halat alb, greu încercați în aceste zile din cauza coronavirusului.