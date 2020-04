VIDEO: Mureșenii stau acasă: Florin Șuteu cântă la orgă

Share



Cotidianul Zi de Zi lansează o provocare, sperăm atractivă și plăcută, pentru locuitorii județului Mureș aflați acasă pe perioada stării de urgență cauzată de pandemia de Covid-19, de a împărtăși cu alți mureșeni (și nu numai) modul în care își petrec timpul liber.

Astfel, așteptăm să ne expediați pe adresele de e-mail alexepix@gmail.com sau redactia@zi-de-zi.ro filmulețe realizate acasă, cu diverse activități recreative, de timp liber, sau care să conțină mesaje de încurajare pentru cei care stau la domiciliu pe perioada pandemiei.

În rândurile de mai jos, târgumureșeanul Florin Șuteu cântă la orgă, cu succes, o bucată muzicală din Hans Zimmer – ”How We Are Free” (dacă am identificat noi bine). 🙂



Promitem să publicăm fiecare filmuleț primit, atât pe site-ul www.zi-de-zi.ro cât și pe pagina de Facebook a ziarului Zi de Zi, cu condiția ca acesta să nu depășească durata de 4 minute și să fie însoțit de numele și prenumele celui care l-a realizat, precum și localitatea unde a fost realizat. Opțional, ne mai puteți scrie vârsta și ocupația.

Stați acasă pentru sănătatea dumneavoastră!

(Redacția)