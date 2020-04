REVOLTĂ. Personalul medical, susținut să refuze să lucreze fără echipament de protecție!

Share



Simona Ciff, administrator al grupului de Facebook intitulat ”Împreună pentru personalul medical din Târgu Mureș” a publicat miercuri, 8 aprilie, următorul text:

”Dragi medici si intreg personal medical,

Azi dimineata am avut o discutie cu o parte din echipa mea si le-am spus ca: ma simt neputincioasa. La care ei mi-au spus: “Sim, daca salvezi si doar un om, merita. Macar ne dam silinta. Macar incercam.”

Dupa 10 zile in care am aflat cum functionati am ajuns la concluzia ca: ati fost trimisi la razboi fara arme si ati acceptat.

Noi comunitatea nu putem acoperi, in conditiile actuale, toate nevoile voastre. Incercam sa facem ce putem. Insa, la acest moment spitalele au bani si libertatea sa faca achizitii si exista echipamente pe piata.

Am incercat sa luam legatura cu unii dintre ei. Le-am spus ca ajutam cu furnizori, cu networking. Ei spun ca nu au nevoie de ajutor si ca “totul este in regula. In depozit si pe sectii exista materialele necesare.”

Voi ne spuneti ca nu aveti. Si… va credem. Pentru ca unii dintre voi sunteti fratii, verisorii, partenerii sau vecinii nostri.

Si stim ca v-am ajutat sa va procurati unele echipamente si stim ca va este teama sa vorbiti... pentru ca unii nu ati facut-o niciodata. I-ati vazut pe unii colegi reactionand, scriind referate, dar ati tacut.

Acum e timpul SA VORBITI.

Ati fost trimisi la moarte si voi acceptati asta. Puterea e la voi si noi va sustinem. Aveti de ales intre a vorbi si viata voastra.

Cineva dintre voi imi spunea zilele astea ca: “ne e frica sa vorbim ca sa nu se supere sefii” si m-a intrebat: ce sa facem? Nu avem cu ce sa intram pe sectie si ne e teama ca ne infectam si mergem acasa la familii. Ce sa facem?

Sa vorbiti, le-am spus. La care raspusul a fost: Dar se supra sefii.

Iar raspunsul meu: Aveti de ales intre a vorbi si a muri.

Stiu ca vreti sa salvati oameni, insa exista un pricipiu in cele mai elementare cursuri de prim ajutor: siguranta salvatorului.

Daca tu esti infectat, nu infectezi alti pacienti? Daca tu esti bolnav, nu imbolnavesti pe altii? Daca tu mori, cati pacienti salvezi? E nevoie sa ai grija de tine pentru a putea avea grija de altii.

PRACTIC ce se puteti face:

Faceti o solicitare scrisa catre directorul economic al spitalului de care apartineti cu necesarul pe 1 luna al sectiei voastre si inregistrati-l la registratura spitalului. Refuzati sa intrati pe sectie fara echipament de protectie. SCRIETI urmatoarea solicitare: Subsemnatul _________________________, ocupand functia de ____________________, m-am prezentat la locul de munca si sunt dispus sa lucrez in conditii de siguranta. Refuz sa intru pe sectie daca nu am echipament de protectie din respect pentru viata pacientilor cu care lucrez si a comunitatii din care fac parte si a profesiei pe care o exercit.

Conform Ordinului MS din 31.03.2020 “Personalul medical implicat în îngrijirea directă a pacienților trebuie să utilizeze următoarele PPE: halate, mănuși, mască și protecție oculară (ochelari de protecție sau scut facial)”

Data Semnatura

Daca sunteti cateva sute in fiecare spital, incepe sa se creeze un efect in masa. Uniti-va. Invatati-va unii pe altii. Sprijiniti-va sa luati pozitie.

Niciun sistem nu se schimba daca nu exista REACTIE IN MASA.

Nu, nu incerc sa incit pe nimeni la neascultare, dar nu ma sfiesc sa solicit respectarea Ordonantelor si a Legii privind protectia si securitatea muncii.

Sunt conditii dificile si e nevoie sa renuntati la confortul vostru. Unii dintre voi sunteti deja bolnavi si urmeaza si altii. Unii dintre dintre noi vom muri. Si e nevoie sa facem maxim ce putem face.

Vom accepta situatia atunci cand stim ca nu este. Dar acum ESTE. Acum sunt bani si acum se mai pot aduce echipamente.

Spitalele au nevoie de MANAGEMENT, de proceduri si de oameni care respecta procedurile.

In conditiile in care au stiut ce va urma si in conditiile in care se iese pe posturile TV si se spune ca exista materiale si de cate ori insistam noi ni se cere numele celor care au spus ca nu au, exista o ruptura de logica, cel putin in mintea mea.

Aveti curajul sa luati pozitie cu CALM si DECENTA. Vorbiti frumos fara sa amenintati. DAR VORBITI! Fa ceva ce nu ai facut nicoiodata. Fa-o pentru tine, fa-o pentru copilul tau. Fa-o pentru oricine vrei tu, dar fa-o.

Daca continuati sa taceti va condamnati pe voi si generatia viitoare la acelasi sistem. Un sistem e format din oameni. Iar oamenii, sunt trecatori. Fa ca trecerea ta prin sistem sa cladeasca un viitor sanatos pentru copiii tai.

Suntem langa voi. Ajutati-ne sa va putem ajuta. Vrem spitale decente cu personal performant si cu atitudine decenta.”

