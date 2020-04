FOTO: ”Distanțare socială”, pe timp de pandemie, în Aeroportul din Cluj Napoca!

Share



1.800 de muncitori pleaca astazi din Cluj in Germania. Fara restrictii, fara carantina, fara conditii speciale de transport. Pleaca din Romania sa salveze agricultura din Germania. Merg din Romania sa scape din faliment firmele germane. Asta pe fondul pe care firmele romanesti sunt in faliment, angajatii trimisi in somaj. In alte tari se lucreaza, noi #stamacasa.

Nu-i asa, economia Romaniei e consolidata, romanii trebuie sa salveze economia Germaniei.

Nu-i asa, peste cateva luni veti cumpara produse agricole din supermarketuri made in Germania, pentru ca, noi in Romania, #stamacasa.

Nu-i asa ca atunci cand noi vom fi in faliment, ca tara, Germania ne va sari in ajutor? Era o gluma.

Sorin BOBIȘ