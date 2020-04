Remember Emil Cioran, la 109 ani de la naștere

Share



Miercuri, 8 aprilie, a fost ziua de naștere a lui Emil Cioran, născut la Rășinari, în anul 1911.E bine să-l mai citiți din când în când, fapt pentru care ne-am oprit la capitolul „Pofta de a fi primul” din volumul Tratat de descompunere, apărut în 1949 la Éditions Gallimard.

Filozoful ne spune cam așa:

„Un cezar e mai aproape de primarul satului decît de un spirit cu desăvîrşire lucid, dar lipsit de instinctul dominării. Important este faptul de a comanda: aproape toţi oamenii aspiră la asta. Stăpîn peste un imperiu, un trib, o familie sau un servitor, îţi desfăşori talentul de tiran, glorios sau caricatural: o lume întreagă sau un singur om se află la ordinele tale. Şi iată cum se instituie şirul de calamităţi ce izvorăsc din nevoia de a fi primul. .. Nu întîlnim în preajmă decit satrapi: fiecare – după putinţă – îşi cauta o gloată de sclavi sau se mulţumeşte cu unul singur. Nimeni nu-şi ajunge sieşi: pînă şi omul cel mai modest va găsi totdeauna un prieten sau o iubită pentru a-şi trăi visul de autoritate . Cel ce ascultă se va face ascultat la rîndu-i: din victimă, el devine călău; e suprema dorinţă a tuturor. Doar cerşetorii şi înţelepţii n-o au; – sau poate că jocul lor e mai subtil…

Pofta de putere îngăduie Istoriei să se înnoiască, rămînînd totuşi fundamental aceeaşi; religiile încearcă să combată această poftă, dar nu izbutesc decît să o sporească. Dacă totuşi creştinfsmul şi-ar fi atins ultimele ţeluri, pămîntul ar fi un deşert sau un paradis. Sub formele variabile pe care omul le poate căpăta, se ascunde o constantă, un fond identic, care explică de ce, împotriva oricărei aparenţe de schimbare, evoluăm într-un cerc – şi de ce, dacă ne-am pierde, în urma unei intervenţii supranaturale, calitatea de monştri şi de paiaţe, istoria ar dispărea pe dată.

Incercaţi să fiţi liberi: veţi muri de foame. Societatea nu vă tolerează decît dacă sînteţi, rînd pe rînd, servili şi despotici; este o închisoare fără paznici – dar din care, dacă evadezi, pieri. Unde să mergi, cînd nu poţi trăi decît în cetate, şi cînd îţi lipsesc instinctele trebuincioase, căci nu eşti îndeajuns de întreprinzător pentru a cerşi şi nici îndeajuns de echilibrat ca să te dăruieşti înţelepciunii?

In cele din urmă, rămîi aici, ca toată lumea, prefăcîndu-te absorbit de treburi ; iei această hotărîre extremă ajutat de puterile artificiului, ştiut fiind că-i mai puţin ridicol să simulezi viaţa decît s-o trăieşti.

Cîtă vreme oamenii vor avea pasiunea cetăţii, între ei va domni un canibalism deghizat. Instinctul politic e consecinţa directă a Păcatului, materializarea nemijlocită a Căderii. Fiecare ar trebui să-şi vadă de propria-i singurătate, dar fiecare o supravaghează pe a celorlalţi. Ingerii şi bandiţii îşi au căpeteniile lor : cum ar putea fi lipsite de căpetenii ‘ creaturile intermediare – grosul omenirii ? Luaţi-le dorinţa de a fi sclavi sau tirani : veţi dărîma cetatea cît ai clipi din ochi. Pactul maimuţelor e pecetluit o dată pentru totdeauna; şi istoria îşi urmează drumul, hoardă gîfîind între crime şi visuri. Nimic n-o poate opri : pînă şi cei ce-o urăsc merg împreună cu ea … ”

(Pofta de a fi primul, vol. Tratat de descompunere)

Nu putem încheia gândul bun adus marelui filozof fără un alt citat extrem de actual, în special în aceste vremuri:

“Cel care vorbeşte în numele celorlalţi e totdeauna impostor. Politicienii, reformatorii şi toţi cei care invocă un pretext colectiv sunt nişte trişori” Pluralul implicit al lui «se» şi pluralul mărturisit al lui «noi» constituie refugiul confortabil al falsei existenţe. Doar poetul îşi ia responsabilitatea lui «eu».”