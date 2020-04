”Jesus Christ Superstar”, opera rock neștirbită de trecerea anilor

Share



Perioada sărbătorilor pascale prilejuiește, pentru mulți iubitori ai muzicii, reascultarea unei lucrări muzicale celebre semnată de Andrew Lloyd Weber și Tim Rice. Este vorba de Jesus Christ Superstar, operă rock compusă 1970, o dramatizare muzicală a ultimei săptămâni din viața lui Iisus Hristos de la intrarea Sa în Ierusalim până la Crucificare. Opera s-a bucurat de multe transpuneri, eu am să mă opresc la ce pe care am scultat-o prima dată, grație unui dublu vinil rusesc. Prima iubire nu se uită, fapt pentru care acestă variantă îmi este și cea mai dragă, unde Iisus Hristos este întruchipat de vocea inegalabilului Ian Gillan, alături de Murray Head (Iuda Iscarioteanul), Yvonne Elliman (Maria Magdalena), Victor Brox (Caiafa), Brian Keith (Ana), John Gustafson (Pilat din Pont), Paul Davis (Petru), Mike dAbo (Regele Herod). Muzica pe album este asigurată de Neil Hubbard (chitară electrică), Henry McCulloch (chitară electrică, chitară acustică), Chris Mercer ( saxofon tenor), Peter Robinson(pian, pian electric, orgă), Bruce Rowland (tobe, percuție), Allan Spenner (chitară bas).

Albumul are două părți , segmentate după cum urmează:

Disc 1:

“Overture” (3:56)

“Heaven on Their Minds” (4:21)

“What’s The Buzz/Strange Thing Mystifying” (4:13)

“Everything’s Alright” (5:14)

“This Jesus Must Die” (3:33)

“Hosanna” (2:08)

“Simon Zealotes/Poor Jerusalem” (4:47)

“Pilate’s Dream” (1:26)

“The Temple” (4:40)

“Everything’s Alright (reprise)” (0:34)

“I Don’t Know How to Love Him” (3:36)

“Damned for All Time/Blood Money” (5:07)

Disc 2:

“The Last Supper” (7:06)

“Gethsemane (I Only Want to Say)” (5:32)

“The Arrest” (3:20)

“Peter’s Denial” (1:27)

“Pilate and Christ/Hosanna (reprise)” (2:43)

“Herod’s Song (Try It and See)” (3:00)

“Juda’s Death” (4:14)

“Trial Before Pilate (including The Thirty-Nine Lashes)” (5:12)

“Superstar” (4:15)

“The Crucifixion” (4:01)

“John Nineteen: Forty-One” (2:04)

Puteți asculta albumul întreg aici: https://www.youtube.com/watch?v=yZD9b-NRfN8

Trei ani de la aparția albumului, în 1973, a apărut și filmul cu același nume, în regia lui Norman Jewison. Îl puteți vedea aici: https://www.youtube.com/watch?v=gNxWIHZpTAU

Ajungem și la perioada prezentă, în care sălile de teatru și de spectacol s-au închis , iar tot mai multe reprezentații s-au mutat online. Este și cazul spectacolului online Jesus Christ Superstar Live in Concert care poate fi văzut în acestă seară, ora 21:00, pe canalul de YouTube The Shows Must Go On. https://www.youtube.com/watch?v=GpO4ohqx3os.

Audiție plăcută, vizionare plăcută, și nu în ultimul rând Paște Fericit, cu liniște și sănătate la toată lumea.