INCREDIBIL! Testările Covid-19 din Mureș, sistate de Paște?!? Apel disperat al unei asistente medicale!

Simona Loredana Smoleac, asistentă medicală din Târgu-Mureș aflată la domiciliu, în autoizolare, a scris vineri, 10 aprilie, pe grupul intitulat ”Împreună pentru personalul medical din Târgu Mureș” un mesaj în care solicită să fie testată Covid-19.

”Buna ziua tuturor! Sunt asistenta medicala la ATI 1 de 20 de ani. Din data de 3 apr.sunt izolata la domiciliu cu simptome nivel mediu de covit. Am o singura recoltare negativa din ziua doi, simptomele mele persista, fara febra de o zi si nu pot obtine inca o testare. Am sunat de nenumarate ori la DSP ieri si azi si la 112 pt a solicita o testare, mi s- a spus de la salvare ca sunt depasiti si nu pot trimite echipaj, iar DSP nu face testari si oricum pana marti s au sistat ca sunt pasti. Oare chiar asa se procedeaza? Ar fi trebuit sa fiu testata si la 72 de ore de la debut…mi s -a comunicat ca au uitat ca eu am simptome. Serios? Poate vede cineva ce am scris aici si ma ajuta!”, a scris asistenta medicală.

Pe această cale, redacția cotidianului Zi de Zi solicită autorităților competente, respectiv conducerii Direcției de Sănătate Publică Mureș, un punct de vedere de urgență vis a vis de continuarea sau oprirea testărilor Covid-19 în județul Mureș pe perioada sărbătorii Paștelor Catolice.

Alex TOTH