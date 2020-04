RESPONSABILITATE. Echipa Academiei de Sănătate Samaritanus Mureș, în carantină voluntară!

Share



Directorul administrativ al Academiei de Sănătate Samaritanus Mureș, Ionela Ciotlăuș, a publicat sâmbătă, 11 aprilie, pe pagina sa de Facebook, un text în care anunță intrarea în carantină voluntară a echipei pe care o coordonează.

Redăm, în rândurile de mai jos, mesajul integral transmis de Ionela Ciotlăuș:

”Prima tură de carantină la locul de munca a început azi 11 aprilie ora 7.00 pentru o perioadă de 14 zile până la data de 25 aprilie. Pe aceasta cale dragi colegi vreau sa va multumesc ca ati inteles cu totii ca trăim vremuri pe care nu le-am anticipat si pentru care nu am fost pregătiți nici emotional, nici fizic si poate nici profesional. Sunt vremuri noi si complicate care ne testează răbdarea, rezistenta, profesionalismul, bună credință, dar mai presus de orice ne testează umanitatea. Stiu ca nu ne este usor. Si mai stiu ca ne este teamă tuturor de cand cu acest cosmar numit Covid-19. Stiu ca sunt momente în care ati vrea sa dispară acest cosmar si sa fiti alaturi de cei dragi. Este normal si eu simt la fel. Dar in acelasi timp stiu si simt ca de noi depind viețile celor pe care îi îngrijim la Academia Seniori si carora acum le suntem scut. Va trebui sa ne facem treaba corect, din punct de vedere epidemiologic si medical, va trebui sa ne inarmam cu răbdare in drumul către finalul acestei crize. Acesta este un proces. Reușita nu va veni intr o zi sau o săptămână. Iar rezultatele eforturilor noastre se vor vedea în săptămâni, poate chiar luni. Dar ele se vor masura in vieți salvate. Important acum este sa respectăm regulile. Chiar dacă aveți multe semne de întrebare despre ceea e se intampla si nu aveti la toate inca răspunsuri, aplicați un principiu de bază asa cum imi place sa va spun mereu: comportati-va ca si cum cei din jur va sunt Familie. Cum i-ati proteja? Si cum v-ati proteja pe voi înșivă? Așadar dragi colegi, amintiti- va mereu sa fiti mai buni, mai calmi, mai lucizi. Vreau sa stiti ca va apreciez munca si sacrificiul si raman mereu alături de voi chiar si la un telefon distanța, alături de ceilalți colegi aflați în carantină la domiciliu unde ne pregătim să va schimbam sau ajutam la finalizarea turei de 14 zile.”

(Redacția)