TOLERANȚĂ ETNICĂ. Mesajul unui gabor pentru mureșeni: ”Nu cred că este nici locul nici timpul să ”aruncăm cu piatra unii în alții!”

Share



Ambruș Burcea, un mureșean de origină rromă, a lansat sâmbătă, 11 aprilie, pe pagina sa de Facebook, un apel către comunitatea rromă din județul Mureș să nu mai transmită mesaje pe rețelele de socializare care induc opiniei publice ideea că pacienții de etnie rromă infectați cu Covid-19 sunt discriminați în spitale.

Redăm, în rândurile de mai jos textul integral scris de Ambruș Burcea, nu înainte de a-l felicita pentru mesajul său constructiv!

”În atenția Rromilor (Gabori)!!! Am văzut că unii dintre voi ați postat pe Facebook diferite mesaje, cum ca spitalele din Târgu Mureș nu se ocupă de gabori, si îi lasă să moară… Va rog foarte frumos nu mai faceți astfel de afirmații! Nu știți cat rau puteți face, in primul rand nouă gaborilor. Nu va gânditi că unii de frica sar putea sa nu mai meargă la spital, din cauza postarii pe care ati facut-o, cum ca la spital îi omoară pe “Țigani” .

Va înțeleg îngrijorarea! Dar dacă faceți astfel de acuzații, in primul rand trebuie să aveți dovezi. si nu o faceți aici in spațiul public pentru ca nu ajută pe nimeni. Ci dimpotrivă face mai mult rau! Sunt autorități competente unde puteti face reclamații, și se pot lua masuri impotriva acelor medici care nu-i tratează în egală măsură pe toți, indiferent de etnia din care fac parte…

Intr-adevar sunt unii care au murit și e foarte tragic! Si suntem alaturi de familiile care au pierdut o persoană dragă ! Dar hai sa nu punem in seama medicilor aceste lucruri, mai ales fără dovezi. și în niciun caz să generalizăm. Pentru ca am mulți cunoscuți, prieteni, care sunt in spital si vorbesc zilnic cu ei, si sunt tratați corespunzător. Unii dintre ei au fost externati si vindecati.

Oamenii ăștia își riscă viețile, își lasă familiile ca sa ne trateze pe noi. Asa ca hai sa nu facem această situație sa fie si mai rea decât este.

PS: Cu toții trecem prin momente grele. Virusul acesta ne afectează pe toți în egală măsură. nu tine cont de rasă, culoare, religie, poziție socială, sex, etc.

Nu cred ca este o solutie sa arătăm cu degetul către cineva, si sa cautam vinovati . Si asta e valabil pentru toți pentru ca sunt unii care dau vina pe Rromi, alții dau vina pe autorități, pe medici, etc

Singura Soluție este sa ne rugam la Dumnezeu sa se îndure de noi Toți!

Si cu toții sa respectam REGULILE!”

În aceeași zi de sâmbătă, 11 aprilie, Ambruș Burcea a făcut o postare și pe pagina de Facebook a Instituției Prefectului – Județul Mureș:

”De regula nu imi place sa intru in discutie pe rețelele de socializare, Si mai ales nu imi plac polemicile .

Observ ca oamenii sunt plini de prejudecăți… Nu o sa incerc sa gasesc scuze pentru nimeni. Este adevărat că unii dintre noi sau învățat să ocolească sistemul, si sa trăiască fără reguli… dar asta e valabil nu doar in dreptul celor de etnia roma. Sunt doar câteva milioane de Români care lucrează în străinătate, și nu cred ca toți au carte de muncă. Eu nu zic asta ca sa judec, nici sa arăt cu degetul către nimeni. voi o faceți.

Sunt de acord cu voi. ca fiecare dintre noi trebuie să respectăm regulile. Sa ne plătim asigurarea de sanatate. Cum o si facem

mulți dintre noi (Romii Gabori).

Ceea ce ma deranjează in mod special e ca se generalizează foarte mult atunci cand e vorba de cei de etnia roma. Dacă unul greșește toți sunt băgați în aceeași “oală ” judecați voi singuri dacă este în regulă.

Va inteleg indignarea, și aveți tot dreptul sa ne judecati, ca in multe privințe nu suntem asa cum ar trebuii.

Dar nu cred ca este nici locul nici timpul sa “aruncam cu piatra unii in altii”. Nu stiu dacă realizați dar prin afirmațiile voastre puteti instiga la ură…

Multumesc pentru sfaturi! Sa știți că respectăm regula cu statul in casă. Și sunt si eu supărat pe cei care nu au respectat această regulă!

În fine ar fi multe de zis dar atât mai am de zis: Cred ca acum e timpul să fim solidari unii cu alții! Sunt mulți din comunitatea de gabori care sunt grav afectați de acest virus … Sunt bine venite criticile constructive, dar atunci cand vezi pe cineva ca se îneacă nu ii dai o lecție de înot ci ii arunci un colac de salvare.

Atat am avut de zis. Daca am deranjat pe cineva cu vreo afirmatie imi cer scuze anticipat !

Dumnezeu sa ne ajute pe toți!”

Alex TOTH