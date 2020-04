Mureșeanca Ionela Balaș, funcție importantă la Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Share



Fostul consilier județean liberal Ionela Balaș a fost numită recent, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, în funcția de secretar general adjunct al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Decizia premierului Ludovic Orban a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 275 din 2 aprilie 2020, iar numirea în funcție are un caracter temporar.

”În calitate de secretar general adjunct al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, domnia sa are ca principale atribuții coordonarea activității Direcției Managementul Resurselor Umane și a Direcției Economice și Administrativ. Doamna Ionela Daniela Balaș este de profesie economist, cu un master în audit financiar/contabil și are în portofoliul o serie de specializări în domeniul resurselor umane și al administrării afacerilor. Noul secretar general adjunct al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice are o vastă experiență profesională în domeniul managementului de proiecte finanțate din fonduri europene. De asemenea, a ocupat funcția de manager în cadrul mai multor companii private și a unor fundații/asociații. Experiența profesională este completată de activitatea în administrația publică, domnia sa deținând funcția de consilier local la Primăria Municipiului Sighișoara, iar ulterior pe cea de consilier în cadrul Consiliului Județean Mureș”, se precizează pe pagina web a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, www.anap.gov.ro.

