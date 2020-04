VESTE BUNĂ. Ventilatorul mecanic inventat în Mureș funcționează impecabil! VIDEO + FOTO

Share



Reprezentanții Gaze Industriale Mureș, societate care lucrează în parteneriat cu specialiștii SC Try Innovation la primul ventilator mecanic 100% românesc, au anunțat duminică, 12 aprilie, că testele au avut un deznodământ fericit, aparatul funcționând impecabil.



”Funcționează impecabil! Nu o spunem doar noi, ci și echipa de testare de la Centrul de Simulare și Abilități Practice din cadrul UMFST ”George Emil Palade” Târgu-Mureș. Astăzi, 12 aprilie 2020, în duminica Floriilor am finalizat ultimele modificări ale ventilatorului mecanic. Am supus echipamentul nostru la cele mai dure teste pentru a verifica buna sa functionare și pentru a finaliza ultimele reglaje. Ventilatorul mecanic a făcut față cu brio! Testele efectuate pe plămânul artificial ne-au arătat că poate fi utilizat pe orice fel de pacient. Am implementat noi moduri de lucru cu echipamentul. Ventilatorul mecanic permite controlul PIP, PEEP, FiO2, Volum, numărului de respirații, etc. Îi mulțumim pentru ajutor rectorului UMFST “George Emil Palade”, domnul prof. univ. dr. Leonard Azamfirei! Îi mulțumim pentru modul prompt în care a răspuns solicitărilor noastre, directorului Centrului de Simulare și Abilități Practice, domnul conf. dr. Janos Szederjesi, medic primar ATI! Îi mulțumim călduros pentru implicare șefului de lucrări, domnul dr. Marius Petrișor, medic ATI! Orice ajutor din partea medicilor din România este binevenit. Vom încerca să ținem cont de fiecare sugestie. Implicarea dumneavoastră contează!”, au transmis reprezentanții SC Gaze Industriale Mureș, care pot fi găsiți la adresa de e-mail contact@gazeindustrialemures.ro sau la sediul companiei din Târgu-Mureș, strada Barajului nr. 8.

Alex TOTH