INTERVIU. Misiune (aproape) imposibilă pentru Andrada Badi: lecții de pian online cu elevi și studenți!

Share



Declararea stării de urgență din cauza pandemiei cu noul coronavirus a generat modificări importante ale activităților curente din România. Unul din domeniile afectate de Covid-19 este Învățământul, care a trebuit să se adapteze situației și să se reinventeze, activitatea didactică desfășurându-se în prezent de la distanță, prin utilizarea mediului online, în special a rețelelor de socializare.

În mini-interviul următorul târgumureșeanca Andrada Badi, profesoară de pian atât pentru elevi cât și pentru studenți, ne povestește cum s-a adaptat noilor condiții de lucru astfel încât activitatea didactică să nu aibă de suferit și să se desfășoare în continuare în condiții optime.

Reporter: Descrieți vă rog jobul pe care îl aveați înainte de declararea stării de urgență.

Andrada Badi: Activitatea mea didactică dinaintea declarării stării de urgență era individuală, cu elevi de la Liceul Vocațional de Artă, în sensul că fiecare elev care studiază un instrument are alocată câte o oră individuală cu un profesor, iar la universitate, unde predau disciplina Muzică și Didactica Educației Muzicale în cadrul Facultății de Psihologie și Știinte ale Educației UBB, predarea are loc în grup.

Rep.: Cum a decurs adaptarea de la învățatul ”face to face” la învățatul de la distanță, online?

A.B.: Adaptarea este un soi de demers continuu de căutare a unor soluții cât mai atractive, în favoarea elevilor, respectiv a studenților, pentru ca aceștia să continue să aibă interes față de instrument și față de muzică. Predarea online a unui instrument muzical este defectuoasă, neexistând modalități de explicare concretă a tehnicii instrumentale, respectiv de verificare a aparatului pianistic, a corpului – mă refer strict la instrumentul pe care îl predau eu, pianul. Comunicarea are loc cu întreruperi fie de natură tehnologică, cauzate de lipsa semnalului, a delay-ului, fie de natură umană – în perioada aceasta suntem și educatori/ învățători ai copiilor noștri. Așadar, nu este ușor deloc. Cu toate astea, facem eforturi pentru a-i menține pe elevi pe linia de plutire, fără a-i bombarda cu informații noi care să îi bulverseze total, sau care să îi oblige să petreacă prea mult timp în fața instrumentului. Există totuși și un lucru bun în toată această poveste. Totul are loc într-un cadru prietenos, relaxat, îmbrăcați în haine de casă, totul este mult mai familiar, suntem mai detașați. Acesta ar fi plusul acestei pandemii…

Rep.: Cum ”rezistați” la anumite interdicții impuse de starea de urgență?

A.B.: Legat de interdicția de mobilitate, este o problemă pentru mine pentru că dintotdeauna am fost o persoană activă, fiecare minut îmi era contorizat. Am nevoie și de foarte multă activitate fizică, având în vedere faptul că petrec mult timp la pian. Încerc să mă adaptez, mă antrenez zilnic acasă, am norocul să am prieteni sportivi care mă ajută mult în privința asta, alerg prin pădure pentru că locuiesc destul de aproape de o zonă împădurită, mai ies cu bicicleta. În rest, respect toate hotărârile și ies doar pentru cele necesare. Îmi lipsește foarte mult activitatea artistică, recitalurile, concertele pe care trebuia să le susțin. De asemenea, îmi lipsesc evenimentele cultural-artistice pe care le organiza Filarmonica de Stat Târgu-Mureș sau Liceul Vocațional de Artă. Totuși, îmi place să spun că suntem în sfârșit ancorați în prezent cu toții, chiar dacă forțat.

A consemnat Alex TOTH