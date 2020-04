SPERANȚĂ. O asistentă din Mureș cu simptome de Covid-19 își spune povestea: ”Nici în ziua de azi nu știu care e situația mea”

Share



Târgumureșeanca Cristina Sărmășan, asistentă medicală la ATI Copii cu simptome de Covid-19, a scris luni, 13 aprilie, pe rețeaua de socializare Facebook, în grupul intitulat ”Impreuna pentru Personalul Medical din Targu Mures”, un text în care povestește un șir de întâmplări care au avut loc începând cu data de 3 aprilie, până în prezent.

”Buna ziua tuturor. Sunt asistenta medicala la ATI COPII de 16 ani. Din data de 3 aprilie am inceput sa am o stare de greata, frisoane, dureri in gat, somnolenta, slabiciune, febra, am ramas izolata la domiciliu. In 4 am sunat la DSP o doamna putin recalcitranta imi spune ca degeaba sun la dansii ca teste la cerere nu se fac… In data de 5 am sunat la 112 pentru ca au aparut simptome noi dureri de cap, de ochi si dureri in spate… Au trimis un echipaj pentru a mi se recolta pentru cov 19. Rezultatul trebuia sa vina in 6 seara… a venit dupa 3 zile si culmea nici in ziua de azi nu am fost sunata sa mi se comunice… Daca am sunat eu mi s-a spus ca tin linia ocupata ca dureaza zile si imi comunica dansii.. totusi e negativ. Sun din nou in 8 sa spun ca am alte simptome… sa stau in izolare in continuare mi se spune ca verificam ce si cum… interesant ca figurez fara simptome dupa spusele medicului de familie la DSP. Ieri am sunat din nou la 112 pt un consult… am fost dusa la spital in cort covid pentru analize… si dupa cei de la DSP aveam 2 optiuni, sa merg in teritoriu in spital sau sa raman acasa in continuare in izolare… Eu nici in ziua de azi nu stiu care e situatia mea… o repetare de test sa cer doar daca se agraveaza simptomele… poate ma lamureste cineva si pe mine ce sa fac si care e procedura.”

Alex TOTH