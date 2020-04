Tată și fiu – Doru Aurelian Borsan și Doru Borsan jr., implicați activ în transformarea digitală a lumii. Smart Cities Technologies SE

Share



“Orice faci sau visezi că poți, începe. Îndrăzneala are geniu, putere și magie în ea”, scria acum câteva sute de ani poetul, omul de știință și gânditorul german Johann Wolfgang von Goethe, parcă pentru a cuprinde într-o frază întreg tumultul și creativitatea care însoțește transformarea unui vis posibil în realitate palpabilă. Sau să visezi măreț, fără limite și granițe. Așa ne gândim la business-ul târgumureșeanului Doru Aurelian Borsan care și-a dus visul la un alt nivel și a înființat în cea mai competitivă economie din Europa și una dintre cele mai performante din lume, ne gândim la Germania, Smart Cities Technologies SE. Cu un capital social de 15,150 de milioane de euro, compania deține, în acest moment, sută la sută din Novitas 3D City din România și exclusivitatea produselor și tehnologiilor Novitas 3D City în 17 țări, din Europa de Est, țările din Golf și două state din Africa – Maroc și Tunisia. Un pas important care înseamnă acces la alte piețe care înainte poate păreau inaccesibile. În această aventură Smart & Safe City i s-a alăturat, de trei luni, și fiul său, Doru Borsan jr., dornic să reprezinte cât mai rapid compania și să participe activ la planul de extindere pe care l-au gândit într-o lume care se transformă, iar digitalizarea va fi una dintre direcțiile primordiale.

De mai bine de un an, omul de afaceri târgumureșean Doru Aurelian Borșan a făcut un pas important spre internaționalizarea și mai accentuată a business-ului în domeniul dezvoltării și implementării produselor și tehnologiilor Smart & Safe City prin înființarea companiei Smart Cities Technologies SE în München, în Germania. Un pas foarte bine și atent gândit.

“Compania din Germania deține, actualmente, sută la sută din Novitas 3D City din România, ca atare toate tehnologiile care sunt în lucru acum și care sunt pe piață vor fi implementate și pe piața din România. Piața din Germania a asimilat foarte bine tehnologiile Smart & Safe City, cu o deschidere fantastică și acolo am procesat câteva dintre cele mai mari orașe, începând cu Berlin, continuând cu Frankfurt și München. Germania este motorul economiei europene și parte a motorului economiei mondiale, atâta timp cât găsești deschidere înspre nou și înspre viitor, sigur că și noi, ca antreprenori români, mergem, până la urmă, acolo unde suntem ascultați, înțeleși și ajutați să ne dezvoltăm”, a subliniat Doru Aurelian Borsan, CEO Smart Cities Technologies SE.

Înființarea Smart Cities Technologies SE în Germania a avut și o altă motivație, și anume intenția fondatorului companiei de a o lista la bursele din Germania, Austria și cea londoneză. “Este, probabil, pasul următor, undeva în toamnă, dacă se va domoli efectul pandemiei de coronavirus. Urmează să avem discuții aprofundate cu companiile care sunt specializate în listarea la bursă”, a continuat fondatorul Smart Cities Technologies SE.

Odată cu deschiderea companiei din Germania au început și contactele la nivel mondial. “Este un lucru îmbucurător că am primit oferte de parteneriat din India, China”, a explicat Doru Aurelian Borsan.

Compania Smart Cities Technologies SE deține exclusivitatea produselor și tehnologiilor Novitas 3D City în 17 țări, din Europa de Est, țările din Golf și două state din Africa – Maroc și Tunisia. Însă își face simțită prezența și în SUA.

“Acum un an am intrat pe piața americană, ceea ce pentru noi înseamnă foarte mult ca recunoaștere, ca imagine, am procesat orașe precum Chicago, Washington, Miami, iar în cazul New York-ului este singurul client din lume unde mașina nu se oprește, filmăm încontinuu”, ne-a declarat CEO Smart Cities Technologies SE.

Lucrurile nu se opresc aici pentru că, așa cum susține Doru Aurelian Borșan, compania a intrat într-o altă eră de expansiune, iar unul dintre planuri vizează ca în 2-3 ani toată România să fie procesată și să nu existe comună care să nu se folosească de tehnologia Smart Cities Technologies SE. Bineînțeles, în același timp, caută noi piețe în Europa și în lume, una dintre piețele vizate fiind Asia.

Nevoia tot mai acută de digitalizare

Tehnologia pe care compania Smart Cities Technologies SE o oferă este foarte potrivită timpurilor noastre. Dincolo de informațiile complexe și valoroase pe care le pune la dispoziția clienților, aceasta oferă ceea ce toată lumea caută și rareori găsește: timp.

“Din cauza acestei perioade destul de delicate, am înțeles, în sfârșit, cu toții ce înseamnă și cât de importantă este digitalizarea, comunicarea. Dacă acum 3-4 ani îmi era foarte greu să combat anumite idei retrograde ale unor responsabili din această țară, iată că vremurile au creat această deschidere către comunicarea online, către digitalizare. Probabil se vor schimba foarte multe lucruri, se va intra într-o normalitate, de fapt, pentru că toate tehnologiile pe care le oferim noi înspre digitalizarea orașelor, ministerelor, guvernelor, de fapt a părții lucrative din administrație, nu face altceva decât să simplifice modalitatea de comunicare, să economisească timpul pierdut până acum de a verifica o anumită informație sau, pur și simplu, de a purta de la etajul 3 la parter sau la subsol o hârtie. Această perioadă, încet dar sigur, se apropie de final și vor avea de câștigat atât cei care produc și implementează tehnologii digitale Safe și Smart City la nivel mondial, dar, în primul rând, va câștiga planeta pentru că scopul nostru, al tuturor, este, până la urmă, să economisim milioane și miliarde de tone de hârtii. Rezultatul va fi că nu se vor mai sacrifica pădurile și suntem factorul care poate să ajute foarte mult în a ajunge a ne împrieteni cu planeta noastră”, ne-a explicat Doru Aurelian Borsan.

Smart Cities Technologies SE deține, astăzi, o flotă de 120 de mașini. Pe un vehicul este instalat sistemul de achiziție date care are în componență un sistem de 8-10-11 camere stereo și o cameră panoramică, sincronizate cu datele de navigare, bazate pe tehnologia INS/GNSS, care colectează imagini de pe căile rutiere, feroviare și fluviale.

Imaginile de înaltă rezoluție sunt înregistrate apoi în sistem, sunt georeferențiate și aliniate în sistemul de coordonare local sau național. Printr-un proces complex de combinare a imaginilor de înaltă rezoluție cu date georeferențiate se creează imagini 3D.

Sistemul dispune de layere de măsurare, layere de informare, layerele care conțin hărțile etc. În interiorul unui oraș, spre exemplu, sistemul ne permite să vedem unde se află rețelele de apă potabilă, apă uzată, gaz metan, energie electrică, internet, să identificăm mobilierul stradal – câte coșuri de gunoi, bănci și altele sunt într-o zonă -, ce arie dintr-o șosea este degradată și multe alte informații utile pentru administrarea unui oraș, informații care permit gestionarea eficientă a infrastructurii rutiere și edilitare și, de asemenea, intervenții inteligente. Mai mult chiar, sistemul permite proiecții de viitor.

Mai departe, datele se pot exporta, dacă se creează un GIS, pe un server al clientului.

“Cutuma business-ului nostru este să venim să filmăm anual suprafețele clienților cu care avem contract pentru că orașul nu doarme, nu ajunge să îl procesezi o singură dată. Investițiile se văd de la an la an. De aceea filmăm și procesăm an de an. Tehnologia noastră le oferă primarilor și posibilitatea de a interacționa cu cetățenii nu o dată la patru ani când au nevoie de voturile lor, ci în fiecare zi să vină în întâmpinarea nevoilor și necesităților acestor oameni. Numitorul comun este rezolvarea unei probleme cu ajutorul tehnologiei noastre”, a mai adăugat Doru Aurelian Borsan.

Un concept mai larg

Pe lângă tehnologia ultramodernă infra 3D, o tehnică modernă de vizualizare, verificare, măsurare și control a rețelelor rutiere, feroviare, fluviale etc., astăzi, compania oferă informații valoroase și în domeniul securității localităților.

“Avem implementat la nivel european și dincolo de Ocean acest concept de safe city, de fapt tehnologia noastră odată implementată într-un oraș sau județ, land sau regiune, poate fi folosită foarte ușor de către toți cei care utilizează 112/ alți operatori ai serviciilor de urgență, doar printr-o simplă conectare la tehnologia noastră. De exemplu, izbucnește un incendiu pe o stradă, automat când cel care sună pentru a-l anunța, operatorul de la 112 va transmite echipelor de pompieri unde se află locația respectivă, cum pot să ajungă acolo, dacă este la etaj, cum pot să se conecteze, cum pot să pătrundă în locuința respectivă, unde este sursa de conectare la rețeaua de apă și alte informații care îi pot ajuta să economisească timp. Un minut economisit poate să însemne salvarea unei vieți”, a subliniat Doru Aurelian Borsan.

De asemenea, de la ultima noastră întâlnire, de acum doi ani, datorită cerințelor și feedback-ului clienților, compania a dezvoltat produse cu costuri mai reduse,

adaptate la capacitatea financiară a clientului, la bugetul pe care acesta este dispus, dar mai ales își permite să îl aloce. Adaptabilitatea la nevoile clienților, prin dezvoltarea produselor și a tehnologiilor pe care Smart Cities Technologies SE le oferă, le-a permis să își diversifice și paleta de clienți.

“Am schimbat modul de promovare și marketingul tehnologiilor noastre și a activităților companiei în așa fel încât să ajungem la toți cei care pot să fie interesați de informațiile pe care putem să le livrăm. Dacă acum doi-trei ani aveam un client mare, generic să spunem autoritățile locale, acum interacționăm foarte bine cu studiourile de arhitectură din toată țara și, respectiv, din țările unde deținem exclusivitatea tehnologiilor, cu companiile de construcții”, a explicat acesta.

Aplicație pentru călători

Printre planurile de viitor locale ale CEO Smart Cities Technologies SE se mai numără dezvoltarea unei aplicații care să vină în ajutorul celor care călătoresc.

“Până la sfârșitul anului intenționăm să dezvoltăm o aplicație, datorită informațiilor pe care putem să le oferim la nivel de rețea rutieră în mod special, și să putem pune la dispoziția tuturor cetățenilor din România care intenționează să călătorească prin țară cel mai bun drum. Utilizatorul va intra în aplicație, va vizualiza porțiunea de drum pe care urmează să o parcurgă și va ști ce străzi sau ce parcurs să evite. Față de alte aplicații deja existente, noua aplicație va fi diferită prin faptul că la dispoziția clienților vor fi imagini filmate, iar în dreapta vor avea o hartă cu traseul pe care urmează să îl facă, vor intra pe acel traseu și acolo vor vedea cu roșu – drumurile distruse, cu portocaliu – cele mai puțin stricate, iar cu verde cele care sunt bune. Una dintre problemele majore ale societății noastre este infrastructura rutieră, deși bugetăm anual, și revenim, și revenim, din păcate după 30 ani avem o rețea rutieră destul de precară, de câteva sute de km de autostrăzi, de exemplu, deși ar trebui să avem 2.000”, a punctat Doru Aurelian Borsan.

Aplicația va fi disponibilă în sistemele de operare existente pe telefoanele mobile la un preț modic, undeva între 1-5 euro.

Fiul își urmează tatăl

Nu sunt singurele noutăți din interiorul Smart Cities Technologies. De circa 3 luni, managamentului companiei s-a alăturat Doru Borsan jr. care, după 11 ani, a renunțat la o carieră profesionistă în tenis.

“Am făcut un pas nou în viața mea, îmi doresc să îl ajut pe tata cât pot de mult. Am înțeles destul de multe din acest business în cele trei luni, am încercat să prind din mers, să încerc să fiu cât mai atent la prezentări, să învăț. Mi se pare un domeniu foarte interesant, util și de viitor. Și eu consider că digitalizarea va reprezenta viitorul activității în România și în lume”, ne-a declarat acesta.

De când a venit în companie, Doru Borsan jr. a participat la aproape 30 de prezentări în Europa și în alte părți ale lumii, unul dintre obiectivele sale, așa cum ne-a mărturisit, fiind să poată reprezenta compania cât mai rapid în întâlniri și să participe la pregătirea viitorilor angajați.

Nu știm unde ne va duce viitorul după ce această perioadă disruptivă care a pus planeta pe hold se va încheia, însă, cu siguranță, transformarea digitală va face parte din orice plan al lumii de după pandemie. Iar Smart Cities Technologies SE va fi acolo, în prima linie.

de Ligia VORO

*Cover story-ul ediției print, TB 93, februarie/martie 2020