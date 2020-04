Claudiu Bândilă (IȘJ Mureș): „Profesorii care au fost obișnuiți să muncească la clasă, își fac datoria și acum”

Share



Printre activitățile care au fost nevoite să se adapteze din mers ca urmare a răspândirii noului coronavirus Covid-19 se numără și Învățământul. Despre aceste schimbări precum și despre prespectivele procesului de învățământ ne-a vorbit prof. Claudiu Bândilă, inspector școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

Reporter: Școlile au fost închise pe 11 martie 2020, din cauza pandemiei de coronavirus. Cum s-a adaptat Inspectoratul Școlar Județean Mureș noilor condiții?

Prof. Claudiu Bândilă: Desigur că decizia suspendării cursurilor a fost luată la nivel național de către Ministerul Educației și Cercetării, la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență cu data de 11 martie 2020. Inspectoratul Școlar Județean Mureș a aplicat gradual măsurile propuse în această perioadă de ordonanțele venite de la nivel central și s-a conformat acestora. Concomitent, a aplicat în teritoriu măsurile luate de Ministerul Educației și Cercetării prin adresele primite săptămânal.

Rep.: Care au fost primele măsuri care s-au luat?

C.B.: La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Mureș s-au luat unele măsuri necesare o dată cu instaurarea stării de urgență după cum urmează: reducerea programului de lucru pentru tot personalul din instituție, inclusiv pentru personalul de conducere, restricționarea și ulterior suspendarea programului cu publicul și rezolvarea tuturor cererilor, petițiilor, adreselor exclusiv online, prin e-mail sau telefonic, munca la domiciliu pentru tot personalul de îndrumare și control, adică pentru toți inspectorii școlari, gândirea și punerea în practică a unui „Plan Specific de Continuitate” pentru asigurarea conducerii Inspectoratului Școlar Județean și a Casei Corpului Didactic. Pentru aceasta au fost identificate funcțiile esențiale din instituție și anume personalul de conducere – inspector școlar general și cei doi inspectori școlari generali adjuncți, financiar-contabil, salarizare, informatizare și registratură. Acest model, la o scară mai redusă, le-a fost recomandat și unităților de învățământ.

Rep.: Cum se desfășoară în această perioadă cursurile, sub ce formă? Există un regulament în acest sens?

C.B.: Pe baza adresei Ministerului Educației și Cercetării prin care se recomandă ca întreaga activitate didactică de predare-învățare să se desfășoare on-line, în sensul că sala de clasă s-a mutat în această perioadă acasă, vă duc la cunoștință că în toate unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza județului Mureș cursurile se desfășoară în acest fel. În ce privește legătura cu elevii, pot să vă asigur că ea s-a realizat în permanență. Fiecare cadru didactic, dar mai ales diriginții, învățătorii și educatorii au ținut în permanență legătura cu elevii și părinții, prin intermediul rețelelor de socializare, grupurilor constituite în acest sens. Prin aceste rețele și grupuri, dascălii, în ansamblul lor, comunică și trimit elevilor cursuri-suport, fișe de lucru, programe recapitulare. Modalitatea de a comunica a fost lăsată la alegerea fiecărei unități de învățământ, în funcție de mijloacele materiale de care dispune sau de zonă. Unele școli, mai ales cele din mediul urban, folosesc suita de aplicații educaționale oferită sub licență gratuită de către Google sau Microsoft: G Suite for Education sau Office 365 A și accesează www.clasaviitorului.ro pentru activarea licențelor. Alții folosesc platforma Digitaliada, Zoom sau WhatsApp, e-mail, Facebook, Messenger, etc.

Rep.: Există cazuri/locuri unde procesul de învățământ, în această formă adaptată nopilor condiții să nu se poate desfășura din cauza lipsurilor mijloacelor tehnice?

C.B.: Ministerul Educației și Cercetării a solicitat o situație a elevilor care nu beneficiază de mijloace de comunicare online. Aceștia de regulă provin din medii defavorizate, numărul acestora fiind undeva la 8,33% din totalul elevilor la nivel de județ. Inițiativa Central Europeană, preocupată de soarta acestor copii a conceput un proiect intitulat „Educație și învățământ la distanță/e-learning (EDU)” prin care se pot achiziționa printre altele și echipmente pentru e-lerning, inclusiv hardware – table digitale, computere, tablete și software – platforme online, platforme pentru învățământ la distanță. Bugetul alocat acestui proiect este de 400.000 de euro, finanțarea maximă pentru un proiect fiind de 40.000 de euro. În acest sens, Inspectoratul Școlar Județean Mureș a depus două cereri de finanțare pentru achiziționare de echipamente IT pentru patru unități școlare din județul Mureș. Beneficiarii primului proiect sunt Școala Profesională Band (90 de elevi) și Școala Gimnazială Petelea (39 de elevi), unde activitățile educaționale sunt desfășurate de către 13 profesori la Band, respectiv 9 la Petelea, valoarea sprijinului solicitat fiind de 32.960 de euro. Al doilea proiect are ca și beneficiari Școala Gimnazială „Deak Farkas” din Miercurea Nirajului (structura Tâmpa) (25 de elevi) și Școala Gimnazială Beica de Jos (25 de elevi). Activitățile educaționale vor fi desfășurate de trei profesori la școala din Tâmpa, respectiv de doi profesori la Beica de Jos, valoarea sprijinului financiar solicitat fiind de 12.730 de euro.

Rep.: Există o evidență asupra procesului de învățământ online, în ce privește cadrele didactice? Sunt monitorizare dacă își fac meseria?

C.B.: Fiecare inspector de specialitate urmărește modul în care cadrele didactice își desfășoară activitatea în această perioadă. Ei monitorizează și țin în permanență legătura cu unitățile de învățământ pe care le coordonează , și pe acestă cale le mulțumesc mult pentru activitate.

Rep.: Ce se întâmăplă cu cei care nu-și fac treaba?

C.B.: Activitățile de predare-învățare on-line, prin acele RED (resurse educaționale deschise – n.r.) sunt concepute și utilizate pentru a crea un cadru educațional prin care elevii să nu întrerupă legătura cu școala și cu procesul de învățare. Ele nu se substituie cursurilor propriu-zise. Până la urmă, efectuarea lor este o chestiune de bun simț. Profesorii care au fost obișnuiți să muncească la clasă își fac datoria și acum. La fel și elevii , ei trebuie să conștientizeze că resursa „timp” este singura care nu se mai recuperează.

Rep.: Ce se întâmplă cu concursurile și olimpiadele școlare programate în această perioadă? Dar în ce privește simulările examenelor naționale și activitățile extrașcolare?

C.B.: În una din ultimele apariții televizate, doamna ministru al Educației, Monica Anisie, a anunțat că toate concursurile și olimpidele școlare, precum și simulările examenelor de Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a și Bacalaureat pentru clasa a XII-a sau clasa a XIII-a au fost anulate. Examenul de final de ciclu de învățământ propriu-zise vor vea loc, cel mai probabil, în luna iulie.

Rep.: Conform structurii anului școlar, elevii au vacanță de Paște, începând cu data de 6 aprilie 2020, până pe 21 aprilie 2020. Ce se întâmplă cu profesorii și elevii în această perioadă, predau/învață, sunt liberi?

C.B.: În perioada 6 – 21 aprilie 2020, atât elevii cât și personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic se bucură de vacanța de Paște. Nimeni nu a spus că în această perioadă doritorii nu pot să își continuie studiul, pe principiul „Repetitio is mater studiorum”. Noi am venit în întâmpinarea dorinței de studiu a elevilor și pe lângă emisiunea ”Teleșcoala” realizată de TVR în parteneriat cu Ministerul Educației care se adresează elevilor din clasele terminale, a VIII-a și a XII-a/XIII-a, și se axează pe materiile de examen. Am încheiat două protocoale de colaborare cu televiziuni locale și regionale: protocol de colaborare cu televiziunea M9 Târgu-Mureș prin care ne adresăm elevilor de clasa a V-a, a VI-a și a VII-a, respectiv elevilor din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a. Aceste emisiuni se difuzează la o altă oră decât „Teleșcoala” pentru ca și elevii din clasele terminale să le poată urmări pentru a-și rememora, recapitula materia din anii anteriori și protocol de colaborare cu televiziunea Ardeal TV axat pe elevii claselor a X-a/XII-a pentru materiile specifice profilului și specializării, respectiv istorie, geografie, biologie, fizică, chimie organică și anorganică, informatică, cu scopul de a diversifica informațiile. De asemenea, Ministerul Educației și Cercetării a realizat un parteneriat cu Televiziunea Română pentru transmiterea lecțiilor în limba maghiară. Majoritatea grupurilor de lucru sunt din județul Mureș, fapt pentru care suntem extrem de mândri. Astfel, se predau cu ajutorul profesorilor noștri materii precum limba și literatura maghiară, matematica, fizica, chimia, geografia, istoria și informatica.

Rep.: Cursurile trebuiau să înceapă pe 22 aprilie, însă elevii vor mai sta acasă, în condițiile în care starea de urgență instaurată se prelungește. Din punct de vedere personal, unde credeți că se va ajunge, dacă starea de urgență se va prelungi?

C.B.: În funcție de evoluția pandemiei, sunt convins că se vor lua cele mai bune măsuri și decizii pentru întreaga țară, implicit pentru copii și părinți. Suntem optimiști și așteptăm cu nerăbdare sfârșitul acestei perioade dificile. Urez tuturor elevilor, părinților și profesorilor sărbători fericite, multă sănătate și să ne revedem cu bine.