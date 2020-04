FOTO: Echipa RoboPapiu, alături de personalul medical din ”linia întâi”

Share



Cuvântul ce descrie zilele acestea RoboPapiu este „SOLIDARITATE”… Vazand situatia actuala din spitalele muresene si problemele prin care trece personalul medical am decis sa dam o mana de ajutor. Desi au mai primit ajutor din partea comunitatii, echipamentele de protectie nu sunt niciodata prea multe.

Echipa noastra își propune sa confecționeze cat mai multe viziere pe care sa le distribuie gratuit salvatorilor nostri din spitalele locale, celor care au nevoie de aparare împotriva Covid-19.

Izolarea impusa de reglementările in vigoare ne împiedica sa ne desfășuram munca in condiții obișnuite dar ne-am mobilizat pentru a-i sprijinii pe cei din „linia întâi”. Împreuna, toti membrii echipei am cumparat materialele necesare, iar imprimanta 3D a colegului nostru Sâmpălean Sorin a început sa lucreze.

Hegyi Iulia asamblează apoi fiecare viziera in parte, ca stocurile sa fie direcționate mai intai către Clinica de Boli Infectioase nr. II din Targu-Mures. Vizierele donate vor intra de marți in folosinta. Continuam productia pentru a ajuta si alte sectii ale spitalelor din orasul nostru.

Alexandra POP