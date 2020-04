”Inimi mari pentru inimi mici” – primele rezultate pentru susținerea Institutului Inimii din Târgu-Mureș!

Share



Coordonatorii campaniei ”Inimi mari pentru inimi mici” au făcut marți, 14 aprilie, următorul anunț pe pagina de Facebook a campaniei:

”Impreuna facem un prim mare pas in campania noastra privind sprijinirea Institutului Inimii din Targu-Mures, SALVATI COPIII a comandat o transa de echipamente si materiale de protectie in valoare de 100.000 lei, care vor ajunge cat de repede la Institutul Inimii din Targu-Mures.

Aceste echipamente si materiale de protectie sunt absolut indispenabile astfel incat medicii de aici sa isi poată exercita corect profesia, fara sa pună în pericol vietile celor mai vulnerabili pacienti – nou-nascutii – si pe ale lor proprii.

Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv al Salvati Copiii Romania, face un apel de solidaritate inspre sprijinirea personalului medical si non-medical de la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu-Mures, deocamdată singurul centru national unde se pot face aceste interventii pentru nou-nascuti, orice ajutor fiind de folos în contextul in care aici sunt rezolvate si urgentele de cardiologie si chirurgie cardiovasculara din intreaga Transilvanie.

Va multumim tuturor celor care ati sprijinit prin donatii pana la acest moment, va apreciem efortul si va suntem pe deplin recunoscatori pentru tot ce faceti !

In continuare avem nevoie de sprijin, orice ajutor, resurse si implicare sunt apreciate, trebuie sa fim solidari in aceste deosebite momente cu echipa medicala a Doctorului Horatiu SUCIU de la Institutul Inimii, echipa care prin excelenta actului medical face cinste comunitatii si intregii tari, iar acum depune eforturi supraomenesti in ”lupta” care o desfasoara pentru pacientii nou-nascuti si cei cu afectiuni cardiologice!

Noi, impreuna cu Salvati Copiii ramanem pe baricade, va anuntam imediat ce sosim cu echipamentele de protectie si materialele medicale la Institut, suntem 100% dedicati inspre sprijinirea continuarii activitatii medicale de aici in conditii de siguranta, si va rugam si pe voi sa va alaturati noua!

Continuam impreuna, nu avem nici un minut de irosit!

Te poti alatura Campaniei Inimi Mari pentru Inimi Mici, astfel:

Donatie

– Cont bancar: RO43 RNCB 0071 0114 3479 0083 – Organizatia Salvati Copiii Romania.

Vă rugăm sa completati la detalii plata : Târgu-Mureș

– Prin SMS la 8844 cu textul “SALVEZ” (tarif 2 euro/sms)

– Donație online cu cardul – https://www.salvaticopiii.ro/…/situatii-de-urge…/coronavirus

Vă rugăm sa completati la detalii plata : Târgu-Mureș

