Ordonanțele militare… discreționare față de vârstnici!

Share



Am constatat (NU am emis judecăți condamnabile !)… deci, am constatat – argumentând cu imaginea prezentei observații – azi, 14 aprilie 2020, ora 11,18 , in orașul Iernut, cetățenii cu simț de răspundere și corectitudinea achitării facturilor pentru utilități s-au așezat la rând, răbdători și civilizat, să poată intra – câte unul – in magazin.

Observați măștile pe față si grija față de celălalt, prin păstrarea distanței legale! Erau la rând, în afara magazinului un număr de 8 (opt) persoane! In magazin se stă 5 (cinci minute) cu o persoană, pentru plata și eliberarea facturilor plătite! Afară se așteapta, fiecare persoană 6 minute.

Un pic de matematică invazivă 5 + 6 minute = 11 minute pentru o persoană!

11 minute ori 8 persoane = 88 minute… adică UNA ORA ȘI 28 DE MINUTE de așteptare pentru persoana cu numărul 9 din rând!

Concluzie: Dacă o persoana (in cazul nostru fiind a 9-a la rand) s-a așezat în rând pentru a-și plăti facturile, ARE DE AȘTEPTAT UNA ORA SI 28 MINUTE… DIN TIMPUL DE DOUA ORE acordat prin lege! : (Mai rămân 32 de minute, împărțite astfel: 15 minute deplasarea de acasă până la magazin – pentru plata facturilor și reîntoarcerea acasă! Rest rămas: 17 minute!

CUM VA FOLOSI CELE 17 MINUTE ȘI…UNDE (?)… LA FARMACIE, LA ALIMENTARĂ ? 🙁 AVEȚI PĂRINȚI PESTE 65 DE ANI? AVEȚI BUNICI PESTE 65 DE ANI? CÂT DE EGALĂ PENTRU TOȚI ESTE LEGEA??????

Rudy MOCA