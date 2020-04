Dan Vasile Dumitru, sprijin pentru cei din linia întâi

Share



Primarul comunei Ibănești, Dumitru Vasile Dan, președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență anunță, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, noi măsuri împotriva răspândirii noului Coronavirus Covid-19 la nivelul comunei Ibăneșți.

„Săptămâna aceasta am distribuit măști și mănuși personalului SMURD, medicilor și polițiștilor din comună care, prin natura profesiei lor, dedicată cetățenilor, intră în contact cu multe persoane. Pentru voluntari, am comandat în plus veste reflectorizante galbene, inscripționate și ecusoane. Aici, în Ibănești, lucrăm în continuare în ritm susținut și organizat. Căutăm să luăm din timp măsurile potrivite pentru sănătatea locuitorilor comunei și să nu lăsăm nicio breșă în protecția contra virusului.”, a precizat primarul Dumitru Vasile Dan.