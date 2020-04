EMOȚIONANT. Bebeluși operați de echipa doctorului Horațiu Suciu! FOTO

Share



Prof. dr. Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu-Mureș a anunțat miercuri, 15 aprilie, pe pagina sa de Facebook, că echipa pe care o coordonează își desfășoară în continuare activitatea pentru a salva viețile micuților pacienți diagnosticați cu diverse afecțiuni cardiace.

”Viata merge inainte in aceasta perioada grea pentru noi toti!

In Romania continua sa se nasca copii cu malformatii cardiace congenitale grave si singura lor sansa reala la viata este de a fi operati la Targu Mures, la Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant. Acesti copii nu nu mai pot fi trimisi pentru operatie in alte tari, nu mai pot veni echipe de medici straini, sansa lor este la Targu Mures, in mainile unor specialisti de exceptie pe care am onoarea sa ii coordonez in mod colegial.

Chirurgi, anestezisti, cardiologi pediatri si interventionisti, radiologi, neonatologi, impreuna in jurul acestor suflete greu incercate inca din primele zile de viata

Un nou nascut in varsta de 8 zile din Timisoara, cu o grava malformatie incompatibila cu supravietuirea, transpozitie de mari vase, a fost operat cu succes in Clinica de Chirurgie Cardiovasculara de o echipa aflata asa cum este obisnuita la datorie, chiar in aceste conditii de pericol iminent pe care il simtim cu totii in jurul nostru.

Astazi este operat un alt nou nascut in varsta de 7 zile din Targu Mures, alti doi, din Bucuresti urmeaza sa se nasca si sa fie evaluati in vederea interventiei chirurgicale in zilele ce urmeaza.

Inima copiilor continua sa bata la Targu Mures!”

Alex TOTH