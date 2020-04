FOTO: Faptele bune nu se opresc la Târgu-Mureș! Împreună ajutăm!

Share



Timpul s-a oprit pentru un moment în loc, trecem printr-o perioadă sensibilă pentru fiecare dintre noi, însă în aceste momente oamenii frumoși ies în evidență și împreună ajută persoanele vârstnice vulnerabile și cei care se află la datorie pentru sănătatea și siguranța noastră, a tuturor.

„Este o datorie a fiecăruia dintre noi să avem grijă de părinții și bunicii noștri, mai ales în aceste momente. Ei sunt vulnerabili, bolnavi, iar fiecare dintre noi putem să le întindem o mână de ajutor. Am primit multe donații din partea oamenilor cu suflet, din care am făcut sute de pachete ce au fost distrubuite celor care au cea mai mare nevoie de ele. Aici țin să mulțumim firmelor: Grupul oamenilor de afaceri din județul Mureș (Brutăria Eldi, Ceragrim Ungheni, Fazakas, New Mohito Lime SRL, ProdCarm SRL, „Grădinarul Fericit”, Pelit Kebab Mureș, Restaurant Luar, etc.), Larysa Eco Fruct SRL care a donat 100 de kilograme de mere, FrieslandCampina care a donat doi paleți de produse lactate: iaurt acru și dulce, lapte bătut și cașcaval, Crucea Roșie Mureș a donat pachete cu produse alimentare destinate persoanelor aflate în dificultate în această perioadă din cadrul Adăpostului de Noapte, comercianților de la Platoul Cornești au donat produse alimentare de strictă necesitate.

La nivelul Protopopiatului Ortodox Român s-a constituit un Comitet de acţiune în vederea ajutorării persoanelor aflate în dificultate (în vârstă, fără aparţinători). În acest sens, zilnic, de luni până duminică, inclusiv, în colaborare cu angajaţi din cadrul Primăriei Târgu-Mureş, se asigură, mulţumită unei colaborări cu societăţi comerciale din oraş, câteva zeci de porţii de hrană caldă pentru aceste persoane, estimând o creștere considerabilă în perioada imediat următoare. Demersul vine aşa, cum am precizat, în sprijinul celor mai nevoiaşe persoane, în sprijinul cărora venim acum, când traversăm o perioadă foarte dificilă din pricina noului coronavirus.

La Dispeceratul Integrat 112 și Serviciul de Ambulanță Județean Mureș am donat câte un meniu din parte restaurantului Pelit Kebab Mureș. Zeci de hamburgeri calzi, shaorma, suc, ouă de ciocolată, brioșe și pizza au fost împărțite structurilor teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice prezente în oraș.

Totodată, suntem alături de cei din linia întâi – personalul medical din oraș, cărora le-am donat 1.000 de măști de protecție.

De asemenea, am început și acțiunea de a achita din facturile vârstnicilor care ne-au sunat la TEL VERDE 0800.888.999. Consider că acum e nevoie mai mult ca oricând de solidaritate, empatie și omenie și vom continua aceste acțiuni zilnic, pentru că trebuie să avem grijă de părinții și bunicii noștri”, a declarat Claudiu Maior, consilier al primarului municipiului Târgu-Mureș.

