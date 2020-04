RESPECT! Mureșenii de la Lateral România, donații impresionante pentru personalul medical! FOTO

Share



Reprezentanții Lateral România, companie privată cu acționariat 100% românesc, cu birouri în Târgu-Mureș, Oradea, Cluj Napoca și New York, au publicat, miercuri seara, pe pagina proprie de Facebook, un anunț pe care îl redăm, integral, în rândurile de mai jos.

”Prin Asociația Lateral Together – creată de către Lateral Romania pentru a concentra resurse în susținerea inițiativelor civice cu impact, în contextul pandemiei care pune la grea încercare sistemul sanitar românesc, ne-am mobilizat să procurăm și să donăm echipament de protecție personalului medical din unități spitalicești din Târgu-Mureș, Reghin, Cluj, Dej și Oradea. După o perioadă în care am pus la punct contactele de la producători și detaliile de expediție, după ce am acumulat fondurile necesare, provenite din contribuția Lateral, a membrilor echipei, a donațiilor de la prieteni și parteneri, după ce am trecut cu bine de birocrația specifică (importuri blocate în vămi sau la comisionari, firme de curierat supraîncărcate), iată, reușim să trimitem echipamentul acolo unde este nevoie de el, în spitale, la ATI, la SMURD, la Chirurgie, Neonatologie, la Boli Infecțioase, la Pediatrie, peste tot de unde am primit semnale că este acută nevoie. Peste 8600 de măști (chirurgicale și FFP2) au fost deja distribuite, alte 8000 de măști și 14000 de mănuși sunt pe drum și eforturile noastre continuă. Credem că vârful epidemiologic nu a fost încă depășit și de aceea considerăm că este vital ca personalul medical să fie susținut și protejat. Puteți pune umărul la efortul Asociației donând direct în contul de mai jos. Vă așteptăm alături de noi, trecem solidari peste încercare!

Asociația Lateral Together

Jud Mures, Mun Tirgu Mures

C.I.F.: 36848517

Cont: RO44BTRLRONCRT0372497101

Banca Transilvania”

