Scenariu strategic: România Hub Militar în cadrul I3M (Inițiativa celor “Trei Mari”)

Share



Despre Initiativa celor Trei Mari – I3M

În cele trei decenii de la sfârșitul Războiului Rece, statele din Europa Centrala si de S-E au înregistrat progrese remarcabile, mai ales in urma aderarii lor la UE și NATO, recent alaturandu-se Aliantei Nord Atlantice si Macedonia de Nord.

Importanța economică și comercială a fluviului Dunărea și a afluenților săi a făcut ca tarile din Europa Centrala si de S-E să castige relevanta de-a lungul istoriei. Sa ne reamintim ca, punctul de pornire al ambelor războaie mondiale se regăsește în regiunea celor Trei Mări. Importanța teritoriului situat între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică nu este nimic nou în studiul istoriei. Fondatorul geopoliticii moderne, Sir Halford Mackinder, a declarat în 1919: „Cine conduce Europa de Est comandă Heartland; cine guvernează Heartland comandă Insula Mondială; cine stăpânește Insula Mondială poruncește lumii”.

Desi regiunea este astăzi forța motrice a creșterii economice europene, totusi potentialul economic al statelor din Europa Centrala si de S-E se caracterizeaza in prezent prin lipsa unei infrastructuri transfrontaliere, in comparatie cu Europa de Vest care se mandreste cu o infrastructura diversificata ce a condus la devoltarea comertului si o cresterea economica a regiunii la nivel de UE. In schimb, infrastructura transfrontalieră a Europei Centrale si de S-E rămâne limitată la câteva rute și conducte de tranzit Est-Vest, caracterizandu-se prin lipsa unor coridoare economice majore N-S. În consecință, regiunea Europei Centrale si de S-E funcționează astazi ca “un set de insule” cu conectivitate limitată și ineficiență economică.

In acest context, incepand cu 2016, președinții statelor din Europa Centrala si de S-E au decis să facă față acestei provocări si au lansat “Inițiativa celor Trei Mări – I3M” pentru a accelera dezvoltarea infrastructurilor transfrontaliere de energie, transport și digitală în regiunea maritima: Marea Baltica, Marea Neagra și Marea Adriatica, reunind in consecinta 12 state membre ale Uniunii Europene: Austria, Bulgaria, Estonia, Croația, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia , Slovenia, Republica Cehă și Ungaria, cu mentiunea ca, pe langa cele 12 state se numara si trei parteneri strategici: Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Germania.

Pentru a atrage interesul sectorului privat și investițiile în acest efort, Polonia, România și Estonia au lansat un Fond de Investiții la initiativa celor Trei Mari (FI3M) pentru demararea proiectelor strategice in regiune. Planul este ca managerii din sectorul privat să gestioneze Fondul I3M în condiții pur comerciale, determinate de două obiective principale: să investească în proiectele de infrastructură din regiunea celor trei mari și să beneficieze de un profit proportional cu investitia.

Mentionam ca, in data de 29 mai 2019, la Luxemburg, Banca de Dezvoltare din Polonia (BGK) și EximBank România au semnat statutul Fondului de Investiții al Initiativei celor Trei Mari (FI3M), sursele de finanțare provenind in prima etapa din partea instituțiilor fondatoare, BGK și EximBank România, cu o contribuție totală de peste 500 milioane de euro. In prezent, s-au angajat aproximativ 620 de milioane de euro si se preconizează că alte state membre din regiune vor aduce contribuții financiare proporționale, fondul ramanand deschis investitorilor naționali sau supranaționali din regiune, celor instituționali din întreaga lume, precum și finantatorilor internationali prin Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.

Fondul I3M va sustine si dezvoltarea competitivitatii economico-financiara la nivelul intregii Uniuni Europene, un punct de importanta strategica de pe agenda fiind oportunitățile de cooperare în industria de armament. Astfel, resursele fondului vor avea rolul de a potenta bugetele nationale si fondurile europene prezente in regiune, strategia de investitii permitand investirea in multiple proiecte aflate in stadii diferite de implementare. Acestea pot include printre altele, investitii tip greenfield, sau aflate deja in primele stadii, achizitia de actiuni, participarea in “vehicule investitionale” in scopuri speciale sau datorii subordonate.

Cel mai probabil, Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari (FI3M) urmeaza sa atraga resurse financiare de renume din SUA, din Canada, Australia, Norvegia, Israel, Coreea de Sud și altele, potrivit declaratiei reprezentantului Consiliului de Supraveghere al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, care in acelasi timp a respins posibilitatea de a colabora cu finanțatori din China.

Va informam ca, Estonia a început pregătirile pentru organizarea celui de-al cincilea Summit I3M și al treilea Forum de Afaceri care se va organiza in Tallinn – perioada octombrie 2020, principalele subiecte ale summit-ului fiind reconfigurarea infrastructurii digitale in era 5G pe axa celor “Trei Mari”, cu mentiunea ca Estonia a participat activ la activitățile derulate de I3M încă de la infiintare, ea sustinand includerea Comisiei Europene și cooperarea cu Statele Unite.

La propunerea președintelui Rumen Radev, Bulgaria va găzdui cel de-al șaselea Summit I3M in 2021, seful statului bulgar subliniind că, este important stabilirea unor linii directoare și măsuri clare pentru cooperarea în domeniul militar.

SUA, UE si I3M (Initiativa celor Trei Mari)

SUA urmeaza sa cotizeze cu până la 1 miliard de dolari către Fondul de Investiții la initiativa celor Trei Mari (FI3M). Sa nu uitm ca există un precedent al investitiilor americane in Europa Centrala si de Est în anii ’90, cand SUA a investit in regiune resurse financiare substantiale, fondurile de investitii de atunci reflectand încrederea Statelor Unite acordata permanent statelor din Europa Centrala si de S-E și care s-a dovedit a fi avut un mare succes, daca luam in considerare ca Washingtonul a investit la vremea respectiva aproximativ 1,1 miliarde de dolari în fonduri de investitii, gestionate de manageri privati care operau fără imixtiuni politice, luând decizii de investiții in functie de balanta comerciala a vremii.

In acest sens, administrația Trump s-a alaturat I3M in 2017, sustinand in special consolidarea economiilor principalilor aliați americani din regiune și, mai ales, diminuarea dependenței regiunii de importul de energie din Rusia, aceasta fiind dintotdeauna preocuparea esențială a SUA.

În plus, pe langa sprijinul politic si militar acordat UE, Statele Unite urmeaza, de asemenea, să contribuie la stimularea investițiilor private la nivelul proiectelor de infrastructura energetica si de transport transfrontalier, urmand sa atraga o serie de investiții substanțiale din partea întreprinderilor si multinationalelor americane, dezvoltarea de business-uri care vor lucra în parteneriat cu Guvernele celor 12 state membre din I3M, o mare parte din fondurile destinate proiectelor urmand sa fie alocate si din fonduri structurale de investiții de la bugetul Uniunii Europene.

O Europă stabilă, sigură și viabilă din punct de vedere economic este si în interesul Americii, avand in vedere ca cei mai vechi și apropiați aliați ai Americii se află în Europa Centrala si de S-E, la care se adauga faptul ca economiile statelor membre ale UE, împreună cu cea a Statelor Unite, reprezintă aproape jumătate din economia globală, SUA și UE fiind principalii parteneri comerciali și principala sursă de investiții străine directe in regiune.

SUA, Rusia, China si I3M

Marea provocare a Europei Centrale in acest proiect este Rusia care ramane o amenintare permanenta prin dorinta sa istorica de a submina suveranitatea și orientarea occidentală a națiunilor din Europa Centrală si de Est. In aceeasi masura, si China a incercat sa-si foloseasca forța financiară considerabilă pentru a controla infrastructura Europei Centrale si de S-E la inițiativa Belt and Road.

Daca Statele Unite lupta sa contracareze concurența economică și geopolitică ruso-chineza, în Europa și în întreaga lume, I3M oferă oportunitatea consolidarii economiilor aliaților SUA din Europa Centrală și de S-E si, totodata, avand ca scop reducerea dependenței celor 12 state din cadrul I3M de activitățile economice ale Moscovei și Beijingului. In plus, națiunile implicate în I3M, urmeaza sa fie securizate impotriva atacurilor hibride (Hybrid Warfare) si cibernetice (Cyber Warefare), dezvoltând o interconectare mai mare între națiuni și oferind oportunitati majore pentru a construi relații transatlantice cu Statele Unite prin platforme de business integrate.

In ceea ce priveste China, aceasta este recent aparuta în regiune, cand si-a dorit sa lanseze în 2012 Inițiativa 16+1 in Europa Centrala si de S-E. Astfel, investițiile chineze în Republica Cehă, Austria, Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia rămân relativ mici, reprezentând doar 1,5 la sută dintre investitiile la nivel de UE în 2018. China urmareste investiții pe termen lung în regiune, în special în sectoarele infrastructurilor critice, pentru a obține control si influența economică, diplomatică și politică in Europa Centrala si de S-E.

Cluburile de Afaceri NATO URBAN si Fondul I3M

In urma cu aproximativ un an, ca parte din dezvoltarea proiectului NATO URBAN, a inceput setul de analize, seminarii, workshop-uri, emisiuni TV etc, la care s-a adaugat infiintarea si operationalizarea in retea inter-urbana a Cluburilor de Afaceri NATO URBAN. Cluburile reprezinta o platformă informală și interactivă pentru reuniuni, business networking, schimburi de opinii şi informaţii strategice în cultura de afaceri militară americana si NATO, in vederea participarii la proiecte sustenabile de securitate si rezilienta urbana dar si proiecte strategice militare la nivel național, regional si global.

De asemenea, Cluburile de Afaceri NATO URBAN vizează promovarea unui mediu propice pentru afaceri în baza certificării NCAGE NATO a membrilor săi de catre MAPN, dar și facilitarea unui dialog inter-instituțional prin cooperare public-privat-cetatean între comunitatea mediului de afaceri, administrația publică locală, mediul universitar-academic și sectorul militar. In plus, ele sunt create la inițiativa reprezentanților mediului de afaceri certificați NCAGE NATO la nivel urban în contextul infiintarii primului si singurului Comandament NATO de trei stele de la Sibiu si repozitionarii Romaniei ca furnizor de securitate regional pe flancul de S/E al Europei.

In contextul in care Romania a organizat primul Forum de afaceri I3M, ocazie cu care s-a ajuns la un acord cu privire la proiectele prioritare de interconectare – această listă incluzand un total de 48 de proiecte din două categorii (proiecte multilaterale și proiecte bilaterale și naționale cu potențial internațional) în trei subcategorii (digital, energie și transport) la care se adauga participarea statului roman la crearea unei rețele de Camere de Comerț și Industrie (membri fondatori: Bulgaria, Croația, Lituania, Polonia, România, Slovenia și Ungaria) și demararea procedurilor initiale pentru stabilirea Fondul de investiții al Inițiativei celor „Trei Mări” – FI3M (semnatari: Croația, Republica Cehă, Letonia, Polonia, România și Slovacia) pentru finanțarea proiectelor ce urmeaza a se derula in cadrul I3M, consideram ca relevanta si utilitatea Cluburilor de Afaceri NATO URBAN creste considerabil prin implicare directa si aderare la Fondul I3M pentru dezvoltarea infrastructurilor transfrontaliere pe axa N-S din Europa.

In acest context, mediul de afaceri certificat NCAGE poate intra nu doar pe o piață comercială NATO, ele putand sa adere inclusiv la proiectele finantate de Fondul de investiții al Inițiativei celor „Trei Mări” – FI3M, unde Romania este stat fondator al initiativei si furnizor de infrastructura financiara bancara prin EximBank Romania.

Romania Hub Militar in cadrul I3M

Teritoriul situat între Marea Baltica, Marea Neagra și Marea Adriatica devine strategic in cadrul aliantei maritime I3M, iar pozitionarea Romaniei pe flancul de Est al NATO ii confera Romaniei rolul strategic de furnizor de securitate regional si, cel mai probabil, posibilitatea teritoriului roman de a opera ca hub militar regional, daca luam in considerare consolidarea operationala si strategica militara a Romaniei din ultima perioada, in contextul pandemia COVID-19.

Cel mai probabil, Romania are sanse sa devina model de strategii militare integrate in cadrul I3M prin pozitionarea strategica la Marea Neagra si gazda a primului si singurului Comandament NATO de 3 stele din S-E Europei de la Sibiu, fara sa pierdem din vedere ca România găzduiește pe teritoriul său și alte baze militare afiliate parteneriatului strategic cu SUA/NATO: Scutul Antirachetă de la Deveselu, Baza Militară de de Kogălniceanu, Baza Militară Aeriană 71 “General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii și, totodată, Centrul Național de Instruire Întrunită GETICA de la Cincu/Județul Brașov si in curand Baza Militara NATO de la Tunari.

Interconectivitatea regionala pe axa N-S a Europei cere nu doar creștere economică, prosperitate și securitate dar si cooperare militara, ceea ce a determinat inclusiv propunerea de investitii in armament pe agenda de zi a I3M, Bulgaria facand deja apel la dezvoltarea în comun de proiecte pentru producerea de echipamente militare, solicitand initierea de proiecte militare pentru Forțele Aeriene Bulgare si dobândirea capacității operaționale complete.

Consideram ca, acest coridor N-S din Europa Centrala si de Est ar putea deveni într-o zi coloana vertebrală a Europei, unde Romania ar putea deveni HUB MILITAR REGIONAL in cadrul viziunii NATO URBAN MARITIM.

N.B. Ca parte din viziunea strategica NATO URBAN, emerge prin extensie si NATO URBAN MARITIM care are ca obiectiv strategic siguranţa cetăţenilor şi asigurarea securităţii şi rezilienţei oraşelor riverane de la Marea Neagră prin dezvoltarea de noi tactici, ţehnici şi proceduri militare, precum şi pregătirea unor viitoare cooperari ale Aliante in zona extinsa a Marii Negre, avand in vedere ca, orașele maritime au o importanță vitală pentru omenire prin fluxurile de mărfuri transportate pe mare. În acest context, NATO trebuie să asigure securitatea și reziliența comerțului maritim și a cailor maritime prin alocarea de noi forțe militare capabile să gestioneze misiuni multiple sub denumirea de NATO URBAN MARITIM. Toate aceste noi provocări la adresa securității si stabilității Mării Negre cer o regândire a Strategiei de Securitate a Marii Negre și, totodată, definirea unui nou set de concepte, doctrine la nivelul Aliantei, specifice diseminarea unei noi culturi de securitate NATO URBAN MARITIM.

ANALIZĂ realizată de către:

D-l Victor Aileni, Ex-Senator al Romaniei în Comisia Militară, actualmente coordonatorul departamentului de analiza si planificare strategica al firmei MabeInvest LLC SUA/Romania. În portofoliul său se regăsește consultanța acordată pentru baza militara de la Kogalniceanu (2007) și pentru construcția Scutului Antirachetă de la Deveselu.

Dr. NEACȘU STELUȚA MĂDĂLINA este Doctor in Informatii si Securitate Nationala și oferă expertiză în securitate si rezilienta urbana, politici si strategii NATO/UE, NATO URBAN, analiza de intelligence, competitive intelligence, juridic-administrativ, GDPR etc.

Sursă: www.caravanaurbana.ro