DiasporaHub.ro, platformă dedicată românii de peste hotare

Code for Romania Task Force în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, Ministerul Afacerilor de Externe și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a lansat DiasporaHub.ro, a cincea soluție din ecosistemul de 6 soluții digitale de luptă contra efectelor COVID-19

Platforma DiasporaHub.ro vine în sprijinul tuturor cetățenilor români din afara României și a asociațiilor și grupurilor de sprijin de peste hotare în situații de urgență precum cea provocată de pandemia COVID-19 cu care ne confruntăm chiar acum. Cu ajutorul unui chestionar simplu de câteva întrebări, orice român care are nevoie de ajutor sau de informații va fi ghidat ușor către cei care îi pot oferi sprijin, fie că vorbim despre livrarea unor cumpărături, traduceri, informații utile în această perioadă etc.

Prin intermediul platformei DiasporaHub.ro vor fi distribuite mai uniform și eficient cererile de ajutor de la românii din diaspora către cei care în aceste zile depun eforturi să sprijine facilitând astfel transferul de resurse utile într-un mod simplu și accesibil tuturor.

„Când ești departe de țară, de prieteni și de familie ajutorul de care ai nevoie în situații de criză cum este cea pe care o traversăm acum de cele mai multe ori lipsește sau întârzie până la limita în care îți pierzi speranța. Pentru a ne asigura că donația fiecăruia dintre noi ajunge și este folosită pentru scopul pentru care a fost cerută, Code for Romania în parteneriat cu Federația Fundațiilor Comunitare din România a dezvoltat un regulament clar și un sistem de validare și raportare transparent care pot fi consultate la aici. Tot alături de partenerii noștri ne vom asigura că platforma este administrată în beneficiul societății. DiasporaHub.ro este un proiect realizat prin efortul voluntarilor și al echipei Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică. Proiectul este realizat în cadrul Code for Romania Task Force în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Toate soluțiile dezvoltate în ecosositemul COVID-19 de către Code for Romania Task Force, din care și diasporahub.ro face parte, sunt oferite gratuit Guvernului României, fără nici un fel de costuri acum sau ulterioare pentru operarea acestora. Acest lucru este posibil datorită efortului pro-bono a sutelor de voluntari Code for Romania și al sprijinului financiar venit din partea ING Bank, Fundația Vodafone România și Romanian American Foundation, cărora le mulțumim”, afirmă reprezentanții Code for Romania Task Force.

Celelalte soluții digitale din ecosistemul dezvoltat de Code for Romania Task Force în parteneriat cu Guvernul României prin Agenția de Digitalizare a României sunt:

StiriOficiale.ro este platforma de comunicare oficială a Guvernului României pentru tot ceea ce înseamnă COVID-19;

CeTrebuieSaFac.ro este aplicația prin care evaluezi corect și rapid deciziile pe care trebuie să le iei ca urmare a efectelor cauzate de COVID-19 în România, direct din surse oficiale;

DateLaZi.ro este locul unde afli dimensiunea corectă a efectelor cauzate de COVID-19 în România, direct din surse oficiale, diminuând panica și dezinformarea prin stimularea transparenței;

RoHelp este o platformă digitală menită să ajute ONG-urile care lupta cu efectele pandemiei. Intră pe rohelp.ro să donezi ușor online, orice sumă, oricât de mică. Sau contribuie cu resurse materiale direct acolo unde este mare nevoie de ele.

StamAcasa.ro, este o soluție digitală care se va lansa curând, cu ajutorul căreia reducem suprasolicitarea numerelor de urgență, colectăm rapid informații de la o populație foarte mare și facilităm astfel o evaluare constantă a situației, oferind sprijin în managementul cazurilor pentru autorități.