ULTIMA ORĂ! Primul caz de Covid-19 în Sângeorgiu de Mureș!

Primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, ing. Sofalfi Szabolcs, a anunțat joi seara, pe pagina sa de Facebook, înregistrarea la nivelul localității a primului pacient infectat cu noul Coronavirus.

Redăm, în rândurile de mai jos, mesajul primarului comunei Sângeorgiu de Mureș:

”1. E bine că ”doar acum” avem primul caz de coronavirus (pozitiv) în Sângeorgiu de Mureș, atunci când la nivel național sunt 8.000 de cazuri și peste 400 de decese! Suntem convinși că, atât numeroasele măsuri de prevenție (dezinfectări ale trotuarelor, străzilor, scărilor de blocuri etc., acțiunile prompte ale organelor de ordine) cât și comportamentul exemplar al majorității locuitorilor din comună au contribuit la această statistică bună din comună (deocamdată)!

2. Inclusiv persoana din comună care a fost depistată pozitiv, a luat din timp toate măsurile de precauție (se dezinfecta des, păstra distanța socială, purta mănuși, trăia în condiții bune, etc) dar a primit virusul de la un coleg de muncă. Oricine, oricând poate fi infectat de coronavirus (indiferent de vârstă, locul de muncă, situația materială sau socială) așadar persoanele care sunt depistate pozitiv nu trebuie privite ca ”infractori” sau ”excepții negative”!

3. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate și unitate în astfel de momente și să nu începem să judecăm consătenii, să nu ne lansăm în critici și să nu declanșăm anumite bârfe!

4. Consăteanul nostru care a fost depistat pozitiv, este un tânăr (sub 36 ani), sănătos, cu familie, și după sosirea rezultatului testului Covid a fost internat la spital pentru a fi sub supraveghere. Din fericire nu a prezentat și nici în prezent nu prezintă nicio simptomă! După câteva zile se va repeta testul, și sperăm că acesta va fi Negativ!

5. Numele, adresa sau alte informații personale nu sunt permise de lege a fi divulgate! Nici Primăriile nu primesc informații oficiale de la instituțiile care cunosc toate detaliile! Informațiile pe care le aflăm (de la membrii de familie sau vecini) sunt neoficiale, dar ele există, și le comunicăm, în limite legale (și păstrând intimitatea), pentru ca locuitorii să ia în serios și în viitor indicațiile organelor abilitate, ordonanțele militare etc.!

6. Membri de familie și contacții direcți ai persoanei depistate pozitiv (fiind sunate de Direcția de Sănătate Publică) trebuie să rămână 14 zile în izolare la domiciliu și să anunțe de îndată medicul de familie dacă prezintă simptome! Rudele sau prietenii pot asigura cumpărăturile necesare pe perioada izolării. La nevoie, și Primăria oferă sprijin!

7. Vecinii (indiferent că e vorba de vecini de casă sau de scară) nu trebuie să rămână în izolare la domiciliu, dar oricare dintre aceste persoane prezintă simptome, să sune la medicul de familie!

8. Primăria va dezinfecta în continuare toate spațiile publice ”vulnerabile” din comună!

9. Vă rugăm să respectați și în continuare prevederile legale, și nu uitați că oricine poate fi purtător al coronavirusului, chiar dacă nu prezintă nicio simptomă!

10. Chiar dacă nu cunoaștem persoana în cauză (și așa va fi și în viitor) vă îndemn SĂ NE RUGĂM pentru el și familia lui, ca bunul Dumnezeu să îl vindece, să poată să se întoarcă lângă soție și copil și să ne putem bucura de prezența lui, și noi, marea familie a sângeorzenilor!

Vă mulțumesc!”

(Redacția)