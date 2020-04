O mureșeancă întoarsă din Olanda, posibil candidat la șefia Consiliului Județean Mureș

Share



Târgumureșeanca Veress Beáta și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș din partea Partidului Oamenilor Liberi (POL).

Anunțul a fost făcut, în urmă cu câteva zile, în cadrul emisiunii ”Agenda de Mureș”, realizată și moderată de jurnalistul Adrian Giurgea.

”De trei ani am revenit în România, înainte am locuit cu familia în Olanda. Am plecat din România din mai multe motive, dar nu definitiv”, a afirmat Veress Beáta.

”Am revenit pentru că mi-a fost dor. Mi-a fost dor de familie, mi-a fost dor de prieteni, asta e țara noastră, aici vrem cumva să avem o viață bună, frumoasă, am vrut să aducem copilul nostru acasă, vrem să învețe limbile noastre, să vadă cultura noastră. Asta am vrut noi, din acest motiv ne-am întors, dar deja din momentul în care am decis revenirea în România știam că va trebui să ne implicăm în politică”, a mai spus Veress Beáta care lansează astfel o competiție internă cu Ovidiu Radian Vasu pentru desemnarea candidatului POL la șefia Consiliului Județean Mureș.

Alex TOTH