Lucreția Cadar: „Am învățat să ne întărim credința în Bunul Dumnezeu după fiecare încercare la care ne-a fost supus trupul sau sufletul”

Share



Dragii mei locuitori ai comunei Deda, dragi prieteni.

Așteptăm Sărbătoarea Sfintelor Paști ca întotdeauna! Ba chiar mai tare anul acesta! Întâmpinăm Învierea Domnului Nostru Iisus Hristos, într-un mod neîntâlnit până acum. Lumea întreagă trece printr-o încercare deosebită iar pe alocuri lucrurile par scăpate de sub control și-l vedem pe om îngenuncheat în fața suferinței, a bolii și a morții.

Noi, în satele noastre mici, de-a lungul timpului ne-am învățat să plecăm capul și sufletele la toate greutățile și suferințele pe care destinul ni le-a hărăzit. Am învățat să ne ridicăm mai puternici și mai hotărâți după fiecare lovitură pe care am primit-o! Am învățat să ne întărim credința în Bunul Dumnezeu după fiecare încercare la care ne-a fost supus trupul sau sufletul!

Anul acesta, poate ca niciodată, Învierea Domnului ne găsește în intimitatea căminelor noastre. Singuri sau cu puțini din cei dragi sufletelor noastre pe lângă noi. Dragii mei, în duminica Învierii, Iisus a fost cel care i-a vizitat pe ucenici, ei fiind ascunși în casă de frica iudeilor. Tot așa Iisus ne va vizita pe fiecare pe la casele noastre și ne va Binecuvânta.

Vă doresc tuturor să vă bucurați în casele voastre de Învierea Domnului, să aveți zilele senine cu pace și lumină în suflete și să păstrați distanța oricât ar fi de greu.

Hristos a Înviat!

Lucreția Cadar, primarul comunei Deda