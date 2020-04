Solidaritate împotriva răspândirii Covid-19 la Cuci

Share



Printre autoritățile locale care și-au făcut temele în ce privește măsurile de stopare a răspândirii noului Coronavirus se numără și cele din comuna mureșeană Cuci, sub atenta supraveghiere a primarului Ilie Șuta. Acțiunile coordonate de acesta au fost prompte, fapt pentru care comuna Cuci se poate mândri cu câteva premiere, dacă le putem numi așa, una dintre ele fiind aceea că localitatea Cuci este prima comună în care locuitorii au primit gratuit măști din partea administrației locale. Despre toate aceste măsuri, ne-a povestit primarul Ilie Șuta în interviul care urmează.

Reporter: Cum a reacționat comuna Cuci la izbucnirea acestei pandemii?

Ilie Șuta: Înainte de intensificarea acestor măsuri la nivel național, noi, Primăria Cuci, am achiziționat mănuși, măști și dezinfectant pentru angajații Primăriei. Acest lucru s-a întâmplat pe data de 16 martie 2020, când am achiziționat 400 de mănuși și câteva sute de măști. Practic, la momentul când s-a dat prima ordonanță militară, noi deja aveam asigurate aceste materiale pentru angajații Primăriei. Pe parcurs am asigurat necesarul și pentru restul comunei, fapt pentru care în cursul săptămânii trecute toți locuitorii comunei au primit măști, numărul acestora fiind undeva la 2.000 de bucăți, distribuite gratuit locuitorilor comunei. Din ce am aflat și eu, se pare că suntem prima comună din județul Mureș care distribuie gratuit măști pentru toți locuitorii, lucru care nu poate decât să ne bucure.

Rep.: Care au fost măsurile luate la nivel de comună?

I.Ș.: Prima dată am început cu acțiuni de informare din casă în casă cu privire la starea de urgență instaurată la nivel național ca urmare a răspândirii noului coronavirus Covid-19. Am lăsat la fiecare casă un număr de telefon de la Primărie, de la doamna Ana Moldovan, din cadrul Serviciului de Asistență Socială, unde oamenii pot suna 24 de ore din 24 în caz că sunt ceva probleme. De asemenea, am informat populația cu privire la respectarea regulilor de igienă, spălarea pe mâini, evitarea strângerii mâinilor, păstrarea distanței regulamentare între cetățeni. Am identificat persoanele cu vârsta peste 65 de ani care sunt singure, persoane cu handicap sau persoane aflate la nevoie, în vederea susținerii lor în această perioadă. Am distribuit formulare pentru adeverința pe propria răspundere pentru toți locuitorii de pe raza comunei Cuci. În fiecare zi noi facem copii pe care le distribuim la magazinele de alimentație publică din comună, fapt pentru care locuitorii comunei nu vor duce lipsă de aceste adeverințe pe care le pot obține gratuit. Avem la nivelul comunei persoane vârstnice care le aprovizionăm cu alimente și cu cele necesare, numărul lor, care au apelat la noi fiind de 8 la nivelul comunei, pe care le ajutăm să aibă toate cele necesare. Ca și acțiuni specifice, am monitorizat zilnic persoanele aflate în izolare la domiciliu.

Rep.: Câte persoane aflate în izolare ați contabilizat la nivelul comunei?

I.Ș.: În cursul zilei de marți, 14 aprilie, a ieșit din autoizolare și ultima persoană existentă la nivelul comunei noastre. În total, am avut undeva la 20 de persoane aflate în autoizolare, persoane venite inclusiv din Zona Roșie, respectiv Franța, care au venit mai devreme, deci nu au fost probleme, dar și persoane din Zona Galbenă. Totul s-a derulat în cele mai bune condiții, nu au fost probleme, iar în cursul zilei de marți a ieșit și ultima persoană aflată în autoizolare.

Rep.: Cum ați rezolvat problema dezinfecțiilor?

I.Ș.: Am aprovizionat magazinele cu dezinfectant pe bază de hipoclorit de sodiu, astfel încât aceste locații să fie ok din punct de vedere igienic. Am dezinfectat toate străzile din cele patru sate cât însumează comuna Cuci. Ce este inedit la această acțiune, am folosit o mașină de erbicidat, și treaba a decurs super ok. Acest utilaj se pare că își face treaba nu doar în agricultură, ci și în momente mai puțin plăcute cum sunt cele care le traversăm acum. De asemenea, am dezinfectat și toate trotuarele. În acest sens, am achiziționat două atomizoare, astfel că această acțiune de dezinfectare s-a desfășurat în cele mai bune condiții. Acțiunile de dezinfecție în locurile publice au vizat străzile și trotuarele din cele patru sate aparținătoare comunei Cuci, stații de autobuz, gara CFR și în locurile de alimentație publică.

Rep.: Se cunoaște faptul că locuitorii comunei Cuci sunt oameni care știu ce înseamnă să-ți ajuți semenii, dovada cea mai elocventă fiind tornada din vara lui 2016 când au demonstrat țării întregi ce înseamnă spiritul de solidaritate față de cei în necaz. Cum se comportă ei în această perioadă?

I.Ș.: Nu au fost înregistrate probleme în această perioadă de la instaurarea stării de urgență. Avem o colaborare foarte bună cu Poliția și cu celelalte instituții. Ei își fac treaba, la fel cum și noi o facem, i-am mai certat pe cei care priveau cu scepticism aceste reguli impuse de autorități, dar până la urmă au înțeles că ele sunt necesare, în folosul tuturor. În ce privește Paștele, cei de la biserică s-au organizat cu voluntari care vor duce Sfintele Paștia acasă la credincioși. Practic, cei de la biserică, prin voluntarii desemnați, vor duce paștele la oameni acasă, nu credincioșii vor merge după ele la biserică. Și-au făcut legitimații de voluntari pentru această acțiune, am vorbit și cu cei de la Poliție și totul se va desfășura în cele mai bune condiții. Comuna Cuci a dat exemple de bună conviețuire și ajutor între semeni și în alte dăți, exemplul cel mai elocvent fiind cel din 2016 când am avut probleme cu tornada. Același spirit de întrajutorare se manifestă și cu această pandemie, în special în ce privește persoanele aflate în autoizolare sau cele în vârstă, unde de puține ori am fost nevoiți să intervenim, dat fiind ajutorul oferit de vecinii acestor persoane, care au înșeles că trebuie să-și ajute semenii.

Rep.: Dincolo de această pandemie, care sunt activitățile la zi pe agenda Primăriei Cuci?

I.Ș.: Chiar dacă accesul publicului este restricționat, noi cei din Primărie ne vedem de treabă, în special în ce privește proiectele de dezvoltare. În acest sens, avem un proiect derulat prin PNDL II, ”Modernizare străzi în localitățile Petrilaca și Orosia”, în valoare de 6.927.876 de lei. De asemenea, suntem în faza de licitație pentru un proiect de asfaltări de străzi în localitatea Dătășeni, valoarea acestuia fiind de 2 milioane de lei, derulat tot prin PNDL. Distanța ce urmează să fie asfaltată la cele două proiecte este de 15 kilometri. La Petrilaca e finalizat asfaltul, urmează Orosia unde sper să nu intervină nimic, iar la Dătășeni, urmează licitația, la pachet cu proiectarea și construcția. Alt proiect, la care mai avem de rezovat achiziția, este cel derulat prin Grupul de Acțiune Locală „Podișul Târnavelor”, care are în vedere amenajare de trotuare în satul Dătășeni pe o lungime de aproape 2 kilometri.

Rep.: Un mesaj de Paști pentru locuitorii comunei Cuci?

I.Ș.: Cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, le urez la toți locuitorii comunei Cuci în primul rând sănătate, să fim aceiași la număr și în perioada următoare. Să dea Dumnezeu să fie bine la toată lumea, să avem cu toții un Paște Fericit, așa cum se poate sărbători în acest an datorită condițiilor care sunt, și să ne vedem cu toții sănătoși și la Paștele viitor, să sărbătorim așa cum se cuvine această sărbătoare creștinească.