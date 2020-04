Anunț important despre funcționarea ”la capacitate maximă” a Spitalului de Urgență Târgu-Mureș!

Share



Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş, dr. Claudiu Puiac, a anunţat vineri, 17 apriulie, că deşi nouă membri ai personalului medico-sanitar au fost confirmaţi pozitiv la testul pentru noul coronavirus, iar alţi 128 de angajaţi au intrat în autoizolare la domiciliu, capacitatea spitalului de a furniza servicii medicale de urgenţă este neafectată.

”Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş are 3.952 de angajaţi, dintre care 9 cadre medicale au fost confirmate pozitiv cu Covid-19, 128 de persoane sunt autoizolate la domiciliu, nefiind întregistrat niciun deces în rândul cadrelor medicale. (…) Capacitatea spitalului de a furniza servicii medicale de urgenţă este neafectată, atât pentru persoanele infectate cu Covid-19, cât şi pentru cele neinfectate. Menţionăm acest aspect ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public. Ambulatoriul de specialitate funcţionează cu activitatea restrânsă, asigurând deservirea pacienţilor ce beneficiază de tratament în cadrul programelor naţionale de sănătate. Unitatea de primiri urgenţe a fost adaptată noii situaţii, în acest sens am amenajat o zona exclusivă Covid în interiorul unităţii, iar la exterior am extins capacitatea prin organizarea unui cort pentru triajul pacienţilor şi a unui alt cort destinat cazurilor de pacienţi ce necesită izolare”, a precizat managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Târgu-Mureş, într-un comunicat de presă.

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Târgu-Mureş a arătat că, potrivit Ordonanţei 555/2020, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş a devenit spital suport pentru urgenţe majore, preluând pacienţi neinfectaţi, suspecţi sau infectaţi cu noul coronavirus.

Din acest motiv, clădirea a fost împărţită, creând circuite complet separate pentru Covid-19, iar personalul medical a fost redistribuit şi deserveşte exclusiv zona de repartiţie, Covid sau non-Covid.

”Am achiziţionat materiale şi echipamente de protecţie pentru personal, fiind în măsură a asigura, cu stocurile actuale, funcţionarea continuă la capacitate maximă a spitalului pentru 30 de zile. Programul de achiziţii specifice Covid continuă permanent în această perioadă”, a mai arătat dr. Claudiu Puiac.

Direcţia de Sănătate Publică Mureş a arătat că, de la începutul pandemiei de coronavirus, un număr de 16 cadre medicale au fost declarate pozitiv cu Covid-19, iar 4 dintre acestea sunt deja vindecate şi externate.

Dintre cele 16 cadre medicale, 9 sunt angajate ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Târgu-Mureş, 5 – ale Spitalului Clinic Judeţean Mureş, un medic de familie şi un medic al unei unităţi medicale private din Târgu-Mureş.

Celelalte 12 cadre medicale, care în acest moment sunt confirmate pozitiv cu Covid-19, sunt internate în Spitalul Clinic Judeţean Mureş, Secţia Clinică Boli Infecţioase.

(www.agerpres.ro)