REVOLTĂTOR! Nouă cadre medicale din Mureș scuipate de o pacientă și infectate cu Covid-19?!?

Nouă cadre medicale care își desfășoară activitatea la Spitalul Municipal din Sighișoara au fost infectate de o pacientă de etnie rromă care și-a aruncat masca și le-a scuipat, informează Observator.

Potrivit sursei citate, femeie de etnie rromă, care între timp a decedat, a refuzat să respecte indicațiile personalului medical aruncându-și masca de protecție și scuipând cadrele medicale în mod repetat. Astfel, au fost depistați cu infecție Covid-19 șapte asistente medicale, un medic și un infirmier din cadrul Compartimentului Boli Infecțioase.

„Nu știm clar momentul clar al infectării, dar sunt din cadrul compartimentului unde a fost tratată și doamna care a decedat ulterior. Au purtat echipamente, dar au fost confirmate pozitiv în urmă cu două zile. Celelalte persoane din cadrul compartimentelor care tratează suspecți sau confirmați Covid au fost testați, dar sunt negativi. Cei pozitivi sunt asimptomatici sau cu simptome ușoare”, a declarat, pentru Observator, dr. Tanaszi Sarolta, managerul Spitalului Municipal din Sighișoara.

Cazul semnalat de Observator a avut loc între 7-8 aprilie, dar managerul Spitalului Municipal din Sighișoara a afirmat că acesta nu a fost singular.

”Am mai întâmpinat probleme de genul în care ei nu cooperau, nu respectau indicațiile personalului medical. Au solicitat foarte des intervenția personalului în saloane, la ei. Sunt persoane ce reprezintă un factor de risc pentru personalul medical. Acele persoane se adresau cu cuvinte urâte, nu purtau mască, refuzau orice fel de colaborare și recomandare. Am solicitat și ajutorul poliției locale sau a municipiului pentru a calma unii pacienți”, a mai precizat dr. Tanaszi Sarolta.

UPDATE. Conducerea Spitalului Municipal din Sighișoara a remis marți, 21 aprilie, următorul comunicat de presă:

”Sarbatorile in acest an au fost diferite pentru toti, au fost zile agitate si grele. In ciuda masurilor de preventie, s-au confirmat primele cazuri Covid 19 pozitive in randul personalului, din cadrul compartimentului de Boli infectioase, in total 9 persoane.

Personalul medical dedicat a ingriji si trata pacienti suspecti sau confirmati Covid-19, locuieste izolat de familie si cetateni, ca o alta masura de protectie.

In toate sectiile/compartimentele unitatii se desfasoara activitatea in continuare si personalul se va suplimenta la nevoie. Va rog sa ne rugam toti pentru intreg colectivul nostru si sa avem increderea ca Dumnezeu ne iubeste si ne va pazi si personalul se va vindeca cat mai curand.

Circula si stiri exagerate pe facebook cu privire la o pacienta internata in prealabil, recunoastem ca exista pacienti recalcitranti, necooperanti, care nu respecta uneori recomandarile personalului medical si pot expune la riscuri suplimentare, insa nici un cadru medical nu a fost scuipat.

Din pacate suntem constienti ca ducem o lupta cu un inamic invizibil, nu putem sti cum sau cand ne putem imbolnavi oricare dintre noi, important este ca in continuare sa ramanem increzatori si cu speranta ca in final totul va fi bine. Pot exista cazuri asimptomatice sau cu simptome usoare, din acest motiv masurile de protectie si in randul populatiei trebuiesc respectate.”

(Redacția)