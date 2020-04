CONVOCATOR – SOCOT SA

Share



CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SC SOCOT SA Tg. Mureş cu sediul în Tg. Mureş, str. Libertatii, nr.115, jud. Mureş, înregistrată la ORC sub nr J 26/306/1991, CIF RO 2522493, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizata şi statutul societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară si Ordinară a Acţionarilor pentru data de 25.05.2020 ora 10, respectiv 10,30 sau pentru data de 26.05.2020, la aceleaşi ore, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 7.05.2020, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale , cu următoarea ordine de zi:

În şedinţa ordinară :

1.Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societății SOCOT SA, intocmite pentru anul financiar 2019;

2.Analiza si aprobarea raportului administratorilor asupra bilanţului contabil, contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului net si descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie aferent anului 2019.

3.Analiza si aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilanţului şi a contului de profit şi pierdere aferent exercitiului 2019.

4.Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli (BVC) pentru anul 2020.

5.Aprobarea liniilor de credit necesare activităţii pe anii 2020 – 2021.

6.Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie, in locul unui membru demisionat; lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii sau pe site-ul www.socot.ro, putand fi consultata si completata de acestia.

7.Fixarea indemnizaţiei administratorilor şi a auditorului pentru anul 2020.

8.Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârile AGOA ce vor fi adoptate.

9.Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârilor AGOA ce vor fi adoptate la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Diverse.

În şedinţa extraordinară:

1.Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare ale societăţii în vederea obţinerii liniilor de credit necesare anilor 2020 şi 2021.

2.Aprobarea actului constitutiv actualizat al SC SOCOT SA Tg Mureş.

3.Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii a Hotărârilor AGEA ce vor fi adoptate.

4.Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârilor AGEA ce vor fi adoptate la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Modificarea Art.5.8. Alin 2 din actul constitutiv, “Componenta nominala si functiile detinute in actualul Consiliu de administratie” in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare.

6.Diverse.

Aspecte procedurale

In contextul actual, avand in vedere:

– Decretul privind instituirea stării de urgenta, precum si masurile de preventie luate de autoritatile din Romania, precum limitarile privind adunarile de persoane pe teritoriul României, decret publicat în Monitorul Oficial nr. 0212 din 16 martie 2020, respectiv Decretul nr. 220/15.04.2020 privind prelungirea starii de urgenta si a Hotărârii nr. 11 din 13.03.2020 a Grupului de suport tehnico – știintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

– Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1/13.04.2020 prin care a fost aprobata Procedura exceptionala de organizare, desfasurare si votare in adunarile generale ale acționarilor prin mijloace electronice de comunicare la distanta;

Societatea sustine astfel de masuri si doreste sa limiteze pe cat mai mult posibil interactiunile umane in legatura cu evenimentele organizate in aceasta perioada, drept pentru care, Societatea recomanda actionarilor participarea si votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanta la adunarile generale convocate.

Prin derogare de la prevederile cuprinse in Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societatii , acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință isi pot exprima dreptul de vot prin corespondenta sau pot participa la adunarile convocate prin prezentul convocator, utilizand sistemul de tele/video conferinta Microsoft Teams pus la dispozitie de societate, pe https://socot.ro/aga-mai2020/ (sedintele adunarii vor fi inregistrate si arhivate pe suport electronic, de catre soietate).

Accesul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Referință, în ședința AGA si la toate documentele aferente, va putea fi facut prin solicitare (pana cel tarziu la data de 23.05.2020), la adresa de email agamai2020@socot.ro (in baza documentelor doveditoare ale calitatii de actionar).

La adunarea generală vor putea participa şi vota toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Actionarilor la data de referinta 7.05.2020. Persoanele fizice care detin actiuni în comun, în calitate de moştenitori (dobândite prin Certificat de moştenitor), vor fi considerate reprezentate deplin de oricare dintre coproprietari.

Pentru suport tehnic, actionarii se pot adresa prin email la adresa agamai2020@socot.ro .

Acţionarii vor participa la adunarea generală personal, prin reprezentanţii legali sau prin reprezentanţi mandataţi prin procură specială, încheiată sub semnătură privata.

Procurile speciale/generale vor fi comunicate sediul societatii sau la adresa agamai2020@socot.ro cu respectarea normelor legale privind semnatura electronica, astfel incat sa fie primite de Societate pana cel tarziu la data de 23.05.2020, ora 11:00. Procurile nedepuse în termen sau in alta modalitate decat cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. Reprezentantul actionarului trebuie sa completeze in buletinul de vot electronic numele si CNPul actionarului pe care il reprezinta! Reprezentantii actionarilor vor putea participa la sedinta AGA si vor exprima votul conform prezentei proceduri.

În acelaşi termen, buletinele de vot prin corespondenta, completate şi semnate de acţionari, se vor depune la sediul societăţii, personal sau prin posta/curier (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acţionarului; se va anexa copie conforma cu originalul dupa CI) sau la adresa agamai2020@socot.ro .

Informatii suplimentare si materiale informative:

Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse in ordinea de zi, documente supuse dezbaterii, formularele de imputernicire speciala precum si formularele de vot se pot obtine prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa , agamai2020@socot.ro sau de pe site-ul societății www.socot.ro, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial, in baza documentelor doveditoare ale calitatii de actionar (nume, prenume, CNP, copie CI), pe baza de id si parola de acces.

Actionarii au dreptul de a adresa intrebari si propuneri cu privire la ordinea de zi. Intrebarile/Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri vor respecta dispozitiile cuprinse in Actul constitutiv si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societatii, la adresa agamai2020@socot.ro , cu mențiunea scrisa „Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA_AGEA”.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

ING. POPA EUGEN TUDOR