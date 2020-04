INTERVIU. Maria Elena Casoni, asistentă la SMURD Târgu-Mureș, povestește despre misiunea din Italia!

Share



Maria Elena Casoni, asistentă medicală care își desfășoară activitatea în cadrul SMURD Târgu-Mureș, a făcut parte dintr-o echipă medicală care s-a deplasat în Italia, în perioada 7-25 aprilie, pentru a oferi sprijin medicilor italieni greu încercați de pandemia Covid-19 care face ravagii în ”Peninsulă”.

La întoarcerea acasă, în România, Maria Elena Casoni a oferit un scurt interviu jurnalistei Anca Suciu de la postul de televiziune Digi 24, pe care îl redăm, integral, în rândurile de mai jos.

Reporter: Permiteți-mi pentru început să vă spun felicitări, să vă mulțumesc pentru această imagine frumoasă pe care o aduceți României.

Maria Elena Casoni: Mulțumim foarte mult. A fost o experiență unică pentru noi toți, am avut 18 zile de misiune pe care am încheiat-o cu succes atât din punctul nostru de vedere, cât și din punctul de vedere al colegilor noștri din Italia care ne-au mulțumit în fiecare zi, de fiecare dată când am intrat în gărzi cu ei și am lucrat cot la cot, nu știau cum să ne mulțumească pentru ajutorul pe care l-am acordat. Am lucrat în colaborare cu ei, a fost o comunicare deschisă, bună și să sperăm că ceea ce am învățat la ei putem să facem mai departe la noi acasă.

Reporter: De ce aveau nevoie acolo, italienii?

Maria Elena Casoni: De ce aveau ei nevoie… Aveau nevoie în primul și în primul rând de o gură de oxigen. În sensul bun al cuvântului, ținând cont că ei au fost epuizați din toate punctele de vedere, iar ajutorul nostru, pe care l-am oferit a fost foarte bine primit și binevenit în același timp.

Reporter: Cum a fost primul impact cu spitalul de acolo? În Lombardia ați fost, nu-i așa?

Maria Elena Casoni: Da, în Lombardia am fost, în zona Lombardia. Ce să zic, eu mă așteptam să găsesc cu totul și cu totul altceva. Am crezut că o să găsesc zone de pe lume. În schimb, am găsit niște oameni concentrați pe pacienții lor, iar pacienții au fost în atenția lor. Au fost niște persoane care au luptat cu calm, n-au fost stresați, decât și-au făcut treaba pentru a merge treburile cât mai bine.

Reporter: Noi vorbim de un număr de îmbolnăviri foarte mare în Italia, de cât de greu sunt încercați, de un număr de decese foarte mare și dumneavoastră spuneți că medicii de acolo sunt calmi…

Maria Elena Casoni: Încearcă să fie calmi, pentru că dacă n-ar fi calmi atunci nu cred că ar face față situațiilor. Deci în mod normal când lucrezi cu un pacient sau ești într-o situație de criză trebuie să fi cât mai calm ca să te poți concentra, ca să poți să salvezi viața acelui pacient care are nevoie de tine, practic.

Reporter. Asta arată mult din atmosfera de acolo din spitale, despre implicarea medicilor… V-ați întâlnit cu pacienți români acolo? Sau cu medici români?

Maria Elena Casoni: Nu. Nu m-am întâlnit cu pacienți români, în schimb m-am întâlnit cu asistenți care chiar lucrau în acel spital, o asistentă medicală cu care am mai povestit și ne-a spus din experiența ei acolo.

Reporter: Și ce v-a povestit?

Maria Elena Casoni: Ne-a povestit că nu le-a fost ușor la început, dar încetul cu încetul a început să se obișnuiască cu acest tip de lucru și bineînțeles orice ajutor venit din afară pentru ea a fost un mare ajutor.

Reporter: Ați ales în mod voluntar să mergeți acolo în Lombardia. De ce?

Maria Elena Casoni: Da. În primul rând, activitatea mea în partea medicală a început ca și voluntar. În momentul în care am auzit că lumea are nevoie de ajutorul nostru, în momentul în care am fost întrebată am răspuns afirmativ din prima. Deci eu zic că trebuie să fim solidari cu toată lumea.

Reporter: Ce ați găsit acolo, dacă echipamentele de protecție erau suficiente, dacă au fost lucruri pe care acolo le-ați întâlnit și care ar putea fi aplicate aici, deci să veniți cu o experiență în această luptă medicală împotriva Covid-19?

Maria Elena Casoni: Majoritatea pacienților cu care am lucrat, în zona de terapie intensivă, toți pacienții au fost intubați, ventilați mecanic, toți cu Covid, pozitivi. Asta am găsit, pacienți cu Covid pozitivi care spre fericirea noastră și a colegilor noștri mulți dintre ei s-au recuperat și au plecat pe alte secții. Cred că asta a fost unul dintre lucrurile care ne-au impresionat foarte mult și am rămas cu o impresie foarte plăcută, atât noi cât și ei. Din punct de vedere al echipamentelor, aveau, n-am dus lipsă de echipamente. În fiecare zi când am fost de gardă cu ei am avut parte de tot echipamentul necesar. Nu s-a pus problema pentru noi a echipamentului de protecție. Din punctul ăsta de vedere pot să zic că nu au fost probleme.

Reporter: Cu ce lecție veniți pentru colegii dumneavoastră de aici?

Maria Elena Casoni: În primul și primul rând, să fim oameni și să dăm dovadă de omenie față de toți pacienții, că sunt Covid, că sunt non-Covid. Orice pacient, că are virus Covid sau nu are virus Covid trebuie tratat la fel. Singura diferență dintre un pacient Covid și un pacient non-Covid o face acel echipament de protecție.

Reporter: Momente grele ați avut acolo? Sau sunteți deja pregătită pentru astfel de situații?

Maria Elena Casoni: Momente grele… probabil acea distanță față de familie, dar în rest, nu. Eu zic că am lucrat toți colegii noștri ca o echipă adevărată, ca niște profesioniști și ne-am întors acasă să încercăm să dăm mai departe ceea ce am văzut la ei și să putem ajuta cât mai mult și în alte zone dacă este nevoie.

Alex TOTH