Dansul reprezintă o descărcare prin ritm şi mişcare a sentimentelor şi trăirilor, prin dans exprimăm bucuria, tristeţea, iubirea sau dorinţa. Prin dans socializăm şi comunicăm, indiferent de limba vorbită sau de cultura din care venim. Dansul formează şi întăreşte spiritul de echipă sau de competiţie.

Dansul popular nu face excepție, el reprezintă moștenirea lasată de strămoșii noștri pe care noi ca instituție profesionistă de spectacole avem datoria de a-l promova și pune în scenă pentru generațiile viitoare.

În fiecare an am marcat Ziua internațională a Dansului în data de 29 aprilie prin organizarea de flash-moburi în diferite puncte ale orașului, din păcate în acest an stăm acasă dar Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul” Târgu-Mureș transmite același mesaj prin intermediul mass mediei și a paginii oficiale de Facebook: ”bucurați-vă de dans acum când lumea noastră pare să se piardă în ceea ce ne desparte, să ne revedem cu bine”.

Director,

Barabasi Attila Csaba