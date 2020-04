Dana Gîrbovan: „Cea mai importantă lecție pe care epidemia de coronavirus ne-a dat-o fiecăruia este cea a valorii vieții omenești”

Share



Dana Gîrbovan, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România (UNJR) a acordat un interviu agenției de presă Mediafax, prilej cu care a punctat câte aspecte legate de digitalizarea justitiei, contestarea în instantă a ordonanțelor militare precum și importanta drepturilor omului în starea de urgență. Câteva din aceste idei au fost postate pe pagina sa de Facebook:

„Am acordat un interviu Mediafax, in care am raspuns si unor intrebari ce au suscitat multe dezbateri, legate de:

– digitalizarea justitiei si sedintele de judecata on line: ““Stim ca instanțele isi trag legitimitatea din mai multe surse. Tratarea oamenilor in mod corect, oferindu-le respect, ascultand cu atentie varianta lor asupra cauzei, explicand procedurile cu rabdare, toate sunt elemente importante. Dar mai exista in instanta si elementul «teatral»”, mai arata studiul, unde procedurile, solemnitatea, imbracamintea si pozitionarea in sala a partilor au rolul lor esential in a da autoritate si legitimitate instantei. “

– contestarea in instanta a ordonantelor militare si a masurilor dispuse prin acestea: “Faptul ca cetatenii au inceput sa conteste in instanta sanctiunile date pentru nerespectarea masurilor impuse de ordonantele militare este un demers previzibil, din cel putin doua perspective: pe de o parte, cuantumul amenzilor in raport cu venitul mediu al populatiei, precum si numarul sanctiunilor date la nivel national sunt foarte mari, iar pe de alta parte, normele ce reglementeaza contraventiile sunt lipsite de previzibilitate si claritate.”

– sesizarea Curtii Constitutionale de catre Avocatul Poporului : “Demersul este cu atat mai necesar cu cat in prezent avem un haos legislativ in materia starii de urgenta, ce va naste inevitabil nenumarate probleme, incepand cu posibilitatea de a fi restranse drepturi si libertati fundamentale altfel decat prin lege si pana la caracterul neclar, imprecis al normelor legislative. Aceste probleme se datoreaza atat faptului ca Romania nu a mai fost expusa unei stari de urgenta, pentru a-si fi putut corecta legislatia, cat si prevederilor extrem de lapidare ale Constitutiei in aceasta materie.”

– importanta drepturilor omului in starea de urgenta: “Asa cum sublinia Michelle Bachelet, Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, „o stare de urgenta nu reprezinta un cec in alb pentru deconsiderarea obligatiei de a respecta drepturile omului. Masurile exceptionale trebuie sa fie necesare si proportionale cu scopul respectarii drepturilor omului. Cetatenii trebuie sa fie complet informati cu privire la masurile de urgenta si sa stie cat timp acestea vor produce efecte. Punerea in executare a acestor masuri trebuie facuta cu corectitudine si umanitate. Orice sanctiune trebuie sa fie proportionala cu fapta comisa si sa fie prevazuta de lege.”

– ce ar trebui sa invete judecatorii din pandemie: “Cea mai importanta lectie pe care epidemia de coronavirus ne-a dat-o fiecaruia este cea a valorii vietii omenesti, a fiecarui om. Ne-a reamintit intr-un mod cat se poate de dur ca dreptul la viata este dreptul fundamental suprem. Pentru judecatori, lectia este cu atat mai importanta cu cat viata fiecarui om include intrinsec o serie de drepturi si libertati fundamentale inalienabile ale acestuia, dobandite prin nastere. Ca judecatori, avem enorma responsabilitate de a apara aceste drepturi in dificilele perioade de criza.

Atunci cand Statul, in perioade dificile, este tentat sa apese prea tare pedala autoritatii in defavoarea libertatii individuale, cand interesele de grup primeaza fata de cele individuale, cand cei slabi devin si mai slabi si cei vulnerabili sunt si mai vulnerabili, cand tentatia excluziunii si a discriminarii este accentuata de teama, justitia este cea care trebuie sa devina reazamul celor slabi, sa restabileasca legea, sa sanctioneze abuzurile si sa proteje viata, demnitatea si drepturile fiecarei persoane.”

