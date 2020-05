PROTEST ONLINE: Salvați turismul!

Share



Conducerea Asociației Lucrătorilor în Turism Infotripisti a remis vineri, 1 mai, următorul comunicat de presă:

”Poți alege dacă vei fi pumnul care împinge turismul în prăpastie, sau mâna care îl salvează. În aceste vremuri, a nu face nimic e la fel de grav ca a face rău.

De două luni s-au purtat nenumărate discuții cu reprezentanți ai guvernului și totuși măsuri legislative adoptate, specifice turismului, nu avem nici una.

Suntem industria care a fost prima lovită de criză și cu consecințe pe durată necunoscută încă. De aceea avem nevoie de prevederi legale noi, adaptate realității ce o trăim.

În prima etapa a discuțiilor cu autoritățile nu am cerut bani. Am cerut doar legi, acolo unde cele vechi nu făceau față. Nu am primit nimic.

Turismul înseamnă nu doar locul de muncă al câtorva zeci de mii de români, ci înseamnă și vacanțele a milioane de români.

De aceea facem acest apel către Guvernul României să ia în considerare numeroasele adrese și recomandări primite de la breaslă și să ne reglementeze prin legi gestionarea crizei și instrumentele de reprogramare a vacanțelor.

Noi vă stăm în continuare la dispoziție cu știința și experiența pe care le avem și cu bună credință.”

