RĂFUIALĂ POLITICĂ. ”Capra Vecinului”, motiv de dispută între liderul POL și președintele PLUS Mureș

Liderul Partidului Oamenilor Liberi (POL), Dan Mașca, a lansat joi, 30 aprilie, pe pagina sa de Facebook, un atac la adresa președintelui PLUS Mureș, Mihai Ungur, care deține pensiunea ”Capra Vecinului”, pe care l-a acuzat că este complice la o operațiune de ”sifonare” de bani publici încasați din partea autorităților locale din Târgu Mureș pentru servicii de cazare a personalului medical pe perioada stării de urgență.

Dan Mașca: ”Cum anume să plătim serviciile pentru o pensiune din afara comunității?”

Acuzația președintelui POL a venit în contextul în care joi, 30 aprilie, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Târgu Mureș s-a aflat un proiect de hotărâre care viza rectificarea bugetului municipiului pentru decontarea serviciilor de cazare și masa pentru cadrele medicale și persoane carantinate găzduite de câteva unități hoteliere din Târgu Mureș.

”Pensiunea Capra Vecinului este în Sângeorgiu de Mureș și este administrată de șeful PLUS Mureș. Cum anume să plătim serviciile pentru o pensiune din afara comunității? Nu aveam destule în oraș? Cum au selectat aceste pensiuni? Au fost oferte, negocieri cu toate pensiunile și hotelurile din Tg Mureș? Pe de alta parte, mizeria executivului este mare din nou. Adică vine cu 3 ore înainte de ședința ordinară și cere să intre în regim de urgență, doar, doar pot obține banii și să îi poată sifona cum doresc. Dacă aveau acum 7 zile 38 milioane lei datorii la ong-uri și firme, atunci din ce plătesc noile datorii?”, a scris liderul ”oamenilor liberi”.

Mihai Ungur: ”Pensiunea nu a beneficiat și nici nu va beneficia de bani publici”

Replica liderului PLUS Mureș, Mihai Ungur, a venit în aceeași. Astfel, Mihai Ungur a precizat că de fapt pensiunea ”Capra Vecinului” nu beneficiază de bani publici, iar cazarea cadrelor medicale în respectiva pensiune este gratuită, începând cu data de 4 aprilie.

”Stimate Președinte POL,

Încercarea dumneavoastră de critică constructivă este de apreciat, dar vă rog ca pe viitor să evitați utilizarea unor jumătăți de adevăr și să verificați informațiile pe care le lansați în spațiul public. De asemenea, tot ce ține de managementul pensiunii este realizat de Mihai Ungur, în calitate de antreprenor local și nu ca președinte PLUS.

Aș dori să fac unele precizări cu privire la postarea dumneavoastră:

1. Pensiunea nu a beneficiat și nici nu va beneficia de bani publici pentru decontarea cheltuielilor de cazare pentru personalul medical, ba mai mult, am pus-o la dispoziția angajaților Spitalului Județean de Urgență PRO-BONO începând cu data de 07.04.2020 (așa cum reiese din mesajul postat pe pagina pensiunii: https://m.facebook.com/story.php…) până la încetarea stării de urgență. Cele 9 persoane cazate începând cu data de 11.04.2020 vă pot confirma condițiile gratuite de cazare de care beneficiază. Când spun pro-bono, mă refer că acopăr eu cheltuielile de întreținere, curățenie, curent electric, internet, etc.

2. Dacă pensiunea s-ar afla în Sângeorgiu de Mureș, cum susțineți dumneavoastră, ce caută pe o cerere adresată Consiliului Local Târgu-Mureș? Aceasta se află în municipiul Târgu-Mureș: https://maps.app.goo.gl/FDgtSMwY8oFVZDwv9 iar oferta mea a fost lansată datorită distanței mici față de Spitalul Nou.

3. În cererea postată de dumneavoastră din data de 23.04.2020, numele firmei SC UMA ART SRL apare ca urmare a unei solicitări de colaborare, după data de 15.05.2020, când încetează starea de urgență, pentru a oferi în continuarea servicii de cazare personalului medical aflat deja în pensiunea Capra Vecinului. Solicitarea NU a condus la semnarea unui contract, cum prevede postarea dumneavoastră.

4. Pe cererea către Consiliul Local Târgu-Mureș din 29.04.2020 veți regăsi încă o dovadă a celor afirmate la punctul 1, și anume: Pensiunea nu se află pe lista celor care beneficiază de decontarea cheltuielilor de cazare pentru personalul medical pentru că NU există un contract semnat între SC UMA ART SRL și autoritatea locală.

Cu stimă,

Mihai Ungur, antreprenor local.”

