INTERVIU cu Alin Popoviciu, consilier onorific al prefectului de Mureș

La data de 10 aprilie, opinia publică din județul Mureș era anunțată de Mara Togănel, prefectul județului Mureș, cu privire la cooptarea în echipa Instituției Prefectului – Județul Mureș a lui Alin Popoviciu, un tânăr care se bucură de apreciere și popularitate în rândul opiniei publice mureșene. Gestul prefectului Mara Togănel de deschidere a instituției către tineri este cu atât mai apreciabil cu cât din 1990 și până în prezent niciun prefect al județului Mureș nu a avut în echipă vreun consilier din categoria elevilor.

Numit consilier onorific al prefectului județului Mureș pe perioada stării de urgență cauzată de pandemia de COVID-19, Alin Popoviciu a mărturisit, în interviul următor acordat cotidianului Zi de Zi, că principalul său obiectiv este îmbunătățirea comunicării între autorități și societatea civilă. ”Sfatul meu pentru mureșeni este să se informeze doar din sursele oficiale”, a transmis Alin Popoviciu.

Reporter: Opinia publică vă cunoaște ca fiind ”elevul amendat de șeful Jandarmeriei Mureș.” Cine e cu adevărat Alin Popoviciu? Vă rugăm să vă prezentați, pe scurt, cititorilor Zi de Zi.

Alin Popoviciu: Sunt un elev în clasa a XII-a, premiant la mai multe olimpiade, sesiuni de comunicări științifice și alte concursuri naționale și județene. Încerc să mă implic civic în așa fel încât să pot pune noaptea capul pe pernă împăcat cu ideea că am contribuit la schimbarea în bine a acestei lumi. Nu știu dacă este definitorie pentru persoana mea eticheta elevului amendat de șeful Jandarmeriei Mureș, așa cum nu știu nici dacă mai este de actualitate. Cu toate că sunt atras de istorie, sunt un om care crede că nu e benefic să rămânem focusați pe ceea ce a fost. Acel eveniment a trecut, dar a contribuit la statutul de persoană publică pe care am dobândit-o în ultimii doi ani. Încerc acum să aduc acest lucru în sprijinul cetățenilor.

Reporter: Cum ați primit propunerea prefectului județului Mureș de a vă alătura echipei care luptă împotriva COVID-19?

Alin Popoviciu: De-a lungul timpului am avut parte de mai multe propuneri din sfera politicului. Le-am refuzat pentru că am vrut să mă mențin o persoană apolitică. În schimb, de această dată a fost altceva, întrucât nu este vorba de o propunere cu un caracter politic, ci una menită să vină în sprijinul relației dintre autorități și societatea civilă.

Reporter: Care sunt motivele pentru care ați acceptat această provocare?

Alin Popoviciu: Este extrem de important în aceste vremuri ca informația oficială să ajungă la cât mai multă lume. Conștient de impactul pe care îl am în societate, am înțeles că ar fi de bun augur implicarea mea în mod direct în lupta dusă de autorități cu acest virus care vedem câte probleme cauzează în întreaga lume. Nu e o soluție să stai pe margine și să critici constant, fără să contribui la remedierea situației. Acestea sunt și motivele pentru care am acceptat propunerea doamnei prefect Mara Togănel.

Reporter: Ce atribuții aveți în cadrul acestei echipe anti COVID-19 de la nivelul Prefecturii Mureș?

Alin Popoviciu: Urmăresc și transmit mai departe spre Instituția Prefectului problemele pe care le remarc în spațiul public, în special pe Facebook, dar și problemele care îmi sunt semnalate în mesaje private de cetățenii județului Mureș. Totodată, promovez mai departe informațiile care sunt transmise de către instituție, în așa fel încât acestea să ajungă la cât mai mulți mureșeni. Informarea este o valoare pe care o consider a fi una dintre cele mai importante în aceste momente.

Reporter: Care a fost în prezent cea mai mare provocare pentru dumneavoastră în calitate de consilier onorific al prefectului?

Alin Popoviciu: Din păcate, în paralel cu această criză sanitară și socială generată de noul tip de coronavirus, ne confruntăm cu foarte multe dezinformări. Fake-newsurile se propagă cu o viteză uluitoare în perioada asta, fapt pe care îl remarc și din acestă poziție. Nu știu dacă face obiectul unei provocări, dar multe dintre aceste informații false trebuie dezmințite. Uneori nu este atât de ușor.

Reporter: Ce recomandări aveți în acest sens pentru mureșeni?

Alin Popoviciu: Întotdeauna am fost adeptul informării corecte a oamenilor, dar este limpede de înțeles că în aceste vremuri trebuie să fim mult mai atenți la informațiile pe care le primim și la cele pe care le oferim. Trebuie să înțelegem că pe timpul pandemiei se poate instaura foarte ușor panica în rândul populației, în lipsa informării corecte. Sfatul meu pentru toți cei care citesc aceste rânduri este să se informeze doar din sursele oficiale și să nu dea curs informațiilor trunchiate și deplasate de realitate. Ajută astfel atât munca noastră, cât și starea de spirit a celor din jurul lor.

A consemnat Alex TOTH