Rareș Bogdan: ”Criza economică pe cale de a veni inevitabil este una similară cu cea din ’29-’30”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat recent, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, că în opinia sa România se va confrunta cu o criză economică similar crizei mondiale din anii 1929-1930.

”Eu cred că criza economică pe cale de a veni inevitabil este una similară cu cea din ’29-’30, mai periculoasă decât cea din 2008, 2009, 2010, așa că România trebuie să facă față acestei crize cu precădere. Cu un milion de oameni în șomaj tehnic, cu 280.000 cu contractele desfăcute, care practic nu sunt nici în șomaj tehnic în momentul ăsta, economia România cu un sistem Horeca și o zonă a turismului și a transportului de persoane puse pe butuci România va trebui să facă față unor noi provocări, iar aici cred că va fi marele pariu al următoarele patru luni de zile în România. Ce facem? Creăm o criză economico-socială în urma crizei sanitare pe care nu am gestionat-o rău, a fost mai bine decât se spera, faptul că avem numai 600 – sigur și un mort e mult sau doi – dar faptul că avem doar 612 morți, avem doar 12.000 de infectați, similar cu alte țări care au pornit din același moment 23 februarie cu noi, care au ajuns la 10-12.000, 7.000 de morți în Belgia, situația în România nu este dezastruoasă, formele nu au fost atât de acute, formele virusului nu au fost atât de puternice, încât maximum pe care l-am avut în terapie intensivă a fost 128 iar la aparate de respirat am avut 64 în același timp, noi având la dispoziție în România 904 aparate de respirat. Deci faptul că am rezistat din punctul ăsta de vedere e un lucru pozitiv. Acum întrebarea mare este dacă vom rezista și din punct de vedere economic ca să nu ajungem la consecințe sociale periculoase”, a afirmat europarlamentarul liberal Rareș Bogdan.

(Redacția)