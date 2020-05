Redacția virtuală care conectează jurnaliștii din România & Republica Moldova: #CovRoMD

Share



Un număr de 27 de publicații – majoritatea locale sau regionale – reunite în Rețeaua PressHub.ro, vor fi conectate prin intermediul PressHub.ro, cu report.md din Republica Moldova. Împreună vor fi susținute, prin abordarea din perspectivă europeană, de EURACTIV.ro. Demersurile jurnalistice comune vor fi, de asemenea, conectate la platforma dezbaterilor #ladistanță, realizate de HotNews.ro.

La lansarea proiectului care a avut loc de Ziua Mondială a Libertății Presei – duminică, 3 mai – directorul Freedom House România, Cristina Gușeth, a precizat care este principala rațiune a acestei rețele: “Cu scopul de a răspunde provocărilor aduse de noul coronavirus documentării jurnalistice la fața locului și deservirii comunităților locale, unele izolate, Freedom House Romania și Digital Bridge Association au adus împreună o rețea de presă locală, națională și internațională formată din PressHub, report.md din Republica Moldova, HotNews.ro și EURACTIV.ro”.

“Sperăm în felul acesta să contribuim la o informare cât mai documentată, care să aducă nevoile comunităților locale, regionale, naționale, în atenția și pe agenda autorităților centrale și europene”, a adăugat directorul Freedom House România.

Redacția virtuală România – Republica Moldova constituie un cadru mai larg de colaborare, în care se succed inițiative comune de răspuns rapid mass-media în pandemia generată de SARS-CoV-2.

Proiectul “CovFACTS#notFAKE – The Emergency newsroom – Infodemic Lie Detector” a demarat la 1 mai 2020, pentru o perioadă de trei luni și este finanțat de The Black Sea Trust for Regional Cooperation, un Program al German Marshall Fund of the United States, prin Coronavirus Fast Response Fund.

Publicațiile partenere PressHub: Express de Banat (Caraș-Severin, Timiș), Mesagerul de Sibiu (Sibiu), Monitorul de Cluj (Cluj), Alba24.ro (Alba, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Sibiu, Timiș), Gazeta de Dimineață (Hunedoara), Argeșul Online (Argeș), Epoch Times Romania (național), Monitorul de Botoșani (Botoșani), Oradea Press (Bihor), eBihoreanul (Bihor), Átlátszó Erdély (Harghita, Covasna, Cluj, Bihor, Satu Mare, Mureș), Revista 22 (national level), Zi de Zi (Mureș), Jurnalul Văii Jiului (Hunedoara), Arad24.net (Arad), Banatul Azi (Timiș, Arad, Caraș-Severin), inRoman.ro (Neamț), Resita.ro (Caraș-Severin), Liber în Teleorman (Teleorman), Info Sud-Est (Tulcea, Constanța), Jurnalul de Argeș (Argeș), Crișana (Bihor), Transilvania Reporter (Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj), Gazeta de Sud (Dolj, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Olt), Viața Liberă (Galați), Ziarul de Iași (Iași) și Vrancea24 (Vrancea).

Organizațiile media partenere vor lucra într-o redacție virtuală în care vor participa ziariști din presa locală și națională, din România și Republica Moldova. Subiectele abordate vor acoperi în principal aspecte legate pandemie, nevoi identificate la nivelul comunităților locale, regionale, naționale, adesea manifestate ca fenomen, acțiuni de răspuns la criza coronavirus, dezinformarea, sistemul public de sănătate și buna guvernare, precum și, mai specific, achizițiile publice și modul în care economia se confruntă cu aceste provocări.

Vitalie Călugăreanu, redactorul șef al publicației report.md din Republica Moldova, a conturat în câteva cuvinte rolul și rodul viitoarei colaborări:

“În condițiile în care multe redacții lucrează din biroul de acasă, documentarea la firul ierbii rămâne pentru noi un standard extrem de important. Reportajele curajoase pe care le fac jurnaliștii report.md exprimă realități de pe teren și ne va fi util să fim conectați într-o redacție virtuală, pentru a expune unui public mai larg nevoile comunităților și fenomene pe care presa din afara țării le cunoaște prea puțin sau aproape deloc. Este foarte importantă colaborarea pentru noi, ziariștii din diverse spații geografice, pentru a păstra nealterate standardele profesiei, mai ales în aceste vremuri în care jurnalismul trebuie să facă față zvonisticii, manipulărilor, dezinformărilor și deformărilor de tot felul”.

Autorul articolului, publicat pe platforma presshub.ro/: Sanda Foamete

Sanda Foamete a absolvit Școala BBC de Radio Jurnalism în anii 90 și a lucrat de mai mulți ani în redacția postului de Radio BBC, în România. A fost asistent universitar la UNATC (pe atunci ATF) și ulterior la Universitatea Media, facultatea de cinematografie, regie de film. De-a lungul timpului a trecut prim mai multe meserii din domeniul comunicării, jurnalism, PR, marketing și management de proiect. A lucrat în mediu corporatist, la Microsoft. Din 2015 este activist civic, alăturându-se voluntar mai multor inițiative cetățenești. Unul dintre domeniile de interes jurnalistic ale Sandei cuprinde în ultimii ani demantelarea dezinformării și a știrilor false. Actualmente este freelancer, colaborând frecvent cu pressHUB