A apărut un nou număr al revistei „Cadran mureșean”

A apărut numărul 5 pe 2020 al revistei „Cadran mureșean”, lunar pentru minte, inimă și literatură apărut sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

În acest ultim număr puteți citi printre altele o „Rugăciune la vreme de boală” semnată de părintele Vasile Chiorean Logigan, un text In Memoriam dedicat regizorului Mircea Mureșan, cuvântul de învățătură „Din legendele românilor” semnat de părintele Gheorghe Nicolae Șincan, „Privind înapoi, cu … nostalgie”, material semnat de profesorul de istorie Simion Bui, un interviu cu Costel Neacșu, prezentarea volumului „Între patru ochi convorbiri cu și despre prof. Univ. Dr. Monica Pop” semnat de Mirela Gruiță , un portret de un foarte tânăr artist- Maria Varodi semnat de Sorina Bloj, precum și poezii semnate Doina Cherecheș, Carolina Baldea, Andreea-Liliana Suciu, Varo Enikö, Vasile Luca, Dan Lăzărescu, Emilia Matei, Florica Bațu Ichim, Ioan Baciu, Gabriela Costescu și Antonia Socol.

Revista se deschide cu editorialul „Timpul din noi” semnat de Nicolae Băciuț, redactorul-șef al revistei din care redăm un fragment:

„Privim cu îngrijorare spre ziua de mâine, plină de incertitudini pentru cei mai mulți, lipsită de orice orizont, ori cu orizontul într-o ceață care refuză să se ridice. Fiecare caută soluții pentru propria viață, fără însă a fi indiferent la ceilalți, pentru că izolarea, însingurarea au sporit nevoia de ceilalți. E greu de respins sentimentul că dintr-o astfel de experiență se poate ieși fără traume, dezinvolt, ca și cum legătura cu trecutul se poate reînnoda simplu, ușor, fără temeri. Aproape că ai senzația că trebuie reînvățat mersul, în cel mai concret sens al termenului, dar și cum trebuie făcuți pașii care urmează, ca să nu ne întoarcem de unde am plecat, mai înspăimântați, mai nesiguri în șansele noastre de a redeveni oameni. Ce ne-a învățat, ce ne-a dezvățat o astfel de experiență prin care am trecut noi, noi și lumea toată? Ce resorturi nebănuite am descoperit în noi, pentru a ne înțelege mai bine locul și rostul nostru în lume? Aparent, ar putea fi foarte simplu să ne recăpătăm toate deprinderile vieții obișnuite de dinainte, cu bune, cu rele, să ne recâștigăm încrederea în noi și în capacitatea acestei lumi de a se salva și a renaște din propria cenușă. Optimismul meu însă are doar licăriri. Nu pentru că nu cred că se va găsi leac pentru coronavirus, ci pentru că nu s-a găsit leac și pentru urâtul din noi care, parcă, așteaptă, volcanic, să irumpă”