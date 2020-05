Focar de COVID-19 la un cămin de bătrâni din Mureș!

Share



Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Mureş efectuează o anchetă epidemiologică la un cămin de bătrâni din comuna Ceauşu de Câmpie, după ce 12 din cei 16 locatari, plus trei membri ai personalului de îngrijire, au fost depistaţi pozitiv cu COVID-19.

“În centrul de îngrijiri persoane vârstnice în care se aflau 16 persoane rezidente, 12 persoane au ieşit pozitive, două negative şi unul incert. A fost şi un deces acolo. Iar dintre personalul de îngrijire au fost testate, iar trei au fost negative şi trei sunt pozitive. Persoanele pozitive sunt internate în cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, iar ancheta epidemiologică este în curs. Persoanele vârstnice sunt peste 60 de ani, cu patologii diverse. Iar în cazul decesului se urmează procedura de recoltare de produs biologic şi se trimite la Institutul Cantacuzino din nou pentru determinare. Ancheta va stabili în cele din urmă de unde a pornit link-ul epidemiologic. Testarea s-a făcut din cauză că unul dintre rezidenţi a avut simptomatologie şi s-a prezentat la SMURD, unde a fost rezultat pozitiv, iar în urma rezultatului am decis testarea tuturor rezidenţilor şi a personalului existent la momentul respectiv în unitate”, a declarat presei, luni, directorul DSP Mureş, dr. Iuliu Moldovan.

Managerul Spitalului Clinic Judeţean (SCJ) Mureş, dr. Daniel Porav-Hodade, a arătat că în urmă cu două zile spitalul a fost anunţat de către DSP Mureş cu privire la diagnosticarea pozitivă a unor asistenţi de la un cămin de bătrâni privat.

“S-au testat şi locatarii acelui cămin şi din 16 persoane, un număr de 13 au fost diagnosticaţi pozitiv cu infecţia SARS-Cov 2, moment în care au fost toţi internaţi pe secţiile care tratează aceşti pacienţi cu SARS-CoV-2. Deocamdată starea lor de sănătate este bună, nu au nevoie nici de suport respirator, nici măcar mască, nu au nevoie de ventilaţie. În schimb, toţi aceşti pacienţi sunt în vârstă au foarte multe comorbidităţi, sunt imobilizaţi toţi la pat, cu diferite grade de escare, sunt nişte pacienţi greu de tratat, necesită şi am suplimentat numărul de asistenţi şi de infirmiere pe secţia respectivă, fiecare 3-4 pacienţi necesitând un cadru medical pentru îngrijire, nu pentru partea COVID, ci pentru patologia pe care o au şi imobilizarea la pat. Sunt şi pacienţi de 90 de ani”, a declarat, luni, managerul Spitalului Clinic Judeţean (SCJ) Mureş.

Potrivit acestuia, ancheta epidemiologică este în curs şi nu există date certe cu privire la modul în care virusul a ajuns în căminul de bătrâni.

“La ora actuală nu există date certe de unde s-au infectat aceste cadre medicale sau dacă au fost pacienţi care au infectat cadrele medicale, datorită prezenţei aparţinătorilor în aceste cămine. Cert este că vorbim despre o infecţie comunitară a cărei sursă exactă nu poate fi identificată. Este singurul azil de bătrâni în care a apărut virusul. În Mureş există 1.000 de astfel persoane instituţionalizate, conform DGASPC, în toate aceste cămine s-au făcut testări la personal, în urmă cu două săptămâni DSP a făcut acest lucru, toţi sunt negativi şi se testează la fiecare tură, de două săptămâni. Este un semnal mare de alarmă cu privire la posibilitatea izbucnirii unor focare, ţinând cont că aceste cămine au şi până la 250-260 de locatari. Focare mari nu sunt menţionate aşa cum a fost cel din urmă cu aproximativ 3 săptămâni, dar sunt problemele care pot să apară pe parcurs, ţinând cont de munca, stresul de aproximativ două luni, cu acestea pot să apară şi diferite devieri de la protocoale şi de la modul în care se protejează şi cadrele medicale”, a subliniat dr. Porav-Hodade.

Reprezentanţii centrului de îngrijire a bătrânilor au refuzat să comenteze situaţia, menţionând numai că este o tragedie ceea ce s-a întâmplat. Pe poarta centrului rezidenţial pentru îngrijirea bătrânilor este înscris faptul că centrul este în carantină încă din luna martie.

