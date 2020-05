Restricțiile anti COVID-19, necesare doi ani?!?

Share



Este posibil ca oamenii să fie nevoiţi să trăiască cu anumite restricţii încă doi ani sau mai mult pentru a ţine sub control noul coronavirus, potrivit omului de ştiinţă care conduce grupul de lucru al guvernului elveţian pentru gestionarea epidemiei de COVID-19, relatează DPA.

Într-un interviu acordat ziarului duminical NZZ am Sonntag, epidemiologul şi expertul în sănătate publică Matthias Egger a spus că speră că teste de vaccin ample vor fi efectuate timp de un an de acum încolo, dar a avertizat că pot exista obstacole.

“Avem cunoştinţe prea puţine despre acest virus. Este posibil să descoperim calităţi neplăcute care ar complica şi încetini dezvoltarea de vaccinuri eficiente şi sigure”, a spus el.

Pentru a fi siguri că boala cauzată de noul coronavirus, COVID-19, nu se răspândeşte în comunitate, oamenii vor trebui să poarte măşti, să respecte regulile de igienă şi să păstreze distanţa, a avertizat el.

Înaintea redeschiderii şcolilor în Elveţia la 11 mai, Egger a spus că părinţii nu ar trebui să fie îngrijoraţi, argumentând că nu există cazuri bine documentate de copii care au infectat adulţi şi aproape deloc cazuri documentate de copii care să fi infectat alţi copii.

”Există 3 milioane de cazuri de COVID-19 în lume. Datele arată că copiii nu joacă un rol important în răspândirea virusului”, a spus el.

Cu toate acestea, Egger a recunoscut că infecţiile la copii sunt posibile şi le-a cerut părinţilor să fie atenţi la simptome.

(www.agerpres.ro)