EXCLUSIV! Ce s-a întâmplat cu proiectul Secției ATI din curtea Clinicii de Boli Infecțioase Târgu Mureș

Share



Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a anunțat marți, 5 mai, la solicitarea cotidianului Zi de Zi, că autoritățile județene sunt în continuare interesate de proiectul care vizează construirea unei secții de terapie intensivă în curtea Clinicii de Boli Infecțioase de pe strada Gheorghe Doja din municipiul Târgu Mureș.

Noua clădire va avea o suprafață de 1.362 de metri pătrați și o capacitate totală de 33 paturi ATI distribuite în 19 saloane, iar autorizația de construcție a fost eliberată de Primăria municipiului Târgu Mureș, în regim de urgență, la sfârșitul lunii martie 2020.

”Spitalul realizat în incinta UMFST este un spital suport, este un spital de care vom avea nevoie în cazul în care numărul pacienților va fi foarte mare, iar secția ATI din curtea Clinicii de Boli Infecțioase este cu totul și cu totul altceva. Să nu facem confuzii între cele două lucruri, în continuare este necesar realizarea în curtea Clinicii de Boli Infecțioase a unei Secții de Terapie Intensivă”, a declarat Péter Ferenc.

Se caută finanțare

Totodată, președintele Consiliului Județean Mureș a precizat că autoritățile județene caută soluții pentru finanțarea investiției.

”Considerăm că această clinică, care este singură în cadrul spitalelor din județul Mureș, are nevoie de terapie intensivă și pentru acest lucruri am făcut demersuri și încercăm în acest moment să căutăm posibilitatea finanțării acestui proiect din fonduri guvernamentale. Chiar am încercat cu o cerere și către Ministerul Dezvoltării, dacă se pot introduce în Programul European de Dezvoltare deoarece considerăm că sunt lucruri necesare pentru perioada următoare în sistemul de sănătate pe care îl avem. Deci sunt două lucruri diferite, unul este un spital suport care are un anumit termen de folosire, iar celălalt este o secție de terapie intensivă în curtea spitalului pe care în continuare consider că este necesară”, a subliniat Péter Ferenc.

Alex TOTH