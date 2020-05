Maria Precup: „A escaladat nejustificat “cazul de pe Căprioarei”

Share



Primarul municipiului Reghin, Maria Precup, a făcut anumite precizări pe pagina de Facebook legate de situația provocată de pandemia cu Coronavirus în municipiul Reghin.

„În acest moment există 20 de cazuri confirmate de COVID-19 la noi în municipiu (573 de cazuri confirmate la nivel de județ) – datele de identificare ale acestora nu sunt făcute publice având în vedere GDPR și legislația în vigoare. Toți contacții celor 20 sunt izolați la domiciliu (peste 80 de persoane). Fac aceste precizări deoarece văd că a escaladat nejustificat “cazul de pe Căprioarei”. Am discutat cu reprezentanții Poliției Municipale Reghin și aceștia m-au informat că respectivul cetățean nu locuiește pe Căprioarei, ci are domiciliul pe o stradă mărginașă. În plus dat fiind faptul că nu locuia decât ocazional acolo, el nu a frecventat zona populată a acestui cartier.

Vreau să vă asigur că aceste cazuri precum și întreaga situație generată de infecția cu COVID-19 la nivelul municipiului Reghin, sunt tratate cu maximă responsabilitate de toate autoritățile competente implicate fiind luate toate măsurile ce se impun în astfel de cazuri”, a precizat primarul Maria Precup.