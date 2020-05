S.O.S. DRAMATIC lansat de doctorul mureșean Lucian Băilă! Zeci de cadre de la ATI au COVID-19!

Share



Doctorul Lucian Băilă, medic primar ATI în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, a dezvăluit joi, 7 mai, printr-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, că secția pe care o conduce se confruntă cu o criză acută de personal, cauza fiind numărul mare de infectări COVID-19 în rândul cadrelor medicale care deservesc respectiva secție.

”35 de colegi, brancardieri, infirmiere, asistente, medici sunt pozitivi, internati în spitalul nostru. Atmosfera este foarte apăsătoare, presiunea psihică este intensă, am ajuns să ne tratăm între noi, suntem și noi oameni. Ne rotăm în ture ca electronii, mulți despărțiți de familii, ne-am dereglat puțintel”, a scris dr. Lucian Băilă.

S.O.S. către alte spitale, pentru detașare de personal mediu!

Totodată, dr. Lucian Băilă și-a manifestat nemulțumirea vis a vs de negăsirea unei soluții pentru transferul de personal de specialitate de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș la secția ATI a Spitalului Clinic Județean Mureș.

”După aproape două luni de COVID-19, le-am solicitat sprijinul pentru preluarea câtorva pacienți critici (4) din secția ATI a Spitalului Clinic Județean, sau, dacă nu se poate, detașarea de personal mediu la secția noastră, intrucât pur si simplu suntem depășiți numeric, nu mai avem cum organiza turele la ATI-COVID, locuri și ventilatoare fiind suficiente”, a afirmat dr. Lucian Băilă.

”Nu doream decât să ne resetăm ca s-o luăm de la capăt cu forțe noi. Spre surprinderea noastră, colegii de breaslă ne-au răspuns că nu ne pot prelua nici un pacient și nu ne pot detașa nici o persoană calificată. Aveau, si acum au, in cele 20 de paturi ATI, fix 5 suspecti de COVID-19, in 5 saloane. Numărul lor nu se modifică, e constant ca viteza luminii. Deci capacitate lor ATI este in permanență la limita superioară. Si dacă n-au intr-un anumit moment urgențe, sigur vor avea, drobul de sare e sus – am aflat și eu că așa este în urgență”, a adăugat medicul de la Spitalul Clinic Județean Mureș.

”Mi se părea jenant să fac public așa ceva, și acum mi-e jenă”

Nu în ultimul rând, șeful secției ATI din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș s-a declarant jenat de situația existentă.

”Nu credeam ca la maturitate profesională, după 30 de ani de activitate intr-o specialitate in care colegialitatea, solidaritatea si spiritul de echipă reprezintă trăsături caracteriale esențiale să trăiesc o asemenea dezamăgire. Câteva zile n-am fost bun de nimic, mi se parea jenant să fac public asa ceva, și acum mi-e jenă. Mie. Menționez că ne-am mai inseninat când am văzut că există totuși trăsăturile despre care vorbeam, când colegi de specialitate din Târnăveni, Sighișoara, alte orașe mari și mici ne-au oferit ajutorul. Si, în primul rând, personal mediu din alte secții ale spitalului nostru. Dar ceea ce este cel mai jenant este faptul ca acest vestit Targu Mureș medical cu o infrastructură suficientă, ajunge să transfere pacienti critici COVID-19 in spitale din Cluj și Sibiu, care au recționat imediat la rugămințile noastre. Subliniez faptul că sunt conștient că legal acești pacienti nu puteau fi preluați de către dânșii în acel moment, însă o adaptare legală nu ar fi fost o problemă. Iar detașarea personalului este perfect legală. Răspunsul a fost că ei au foarte, foarte mult de lucru, de parcă noi eram anesteziști de pe inelele lui Saturn și nu știam nimic din ce se întâmplă”, a mai scris dr. Lucian Băilă.

Vom reveni, cu punctul de vedere al conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Alex TOTH