Veste bună pentru fanii Celelalte Cuvinte

Fanii formației Celelalte Cuvinte au parte de o veste cât se poate de bună, acum când prin săîlile de concerte domnește liniștea ca urmare a pandemiei Covid-19.

„Stimați fani și susținători Celelalte Cuvinte. Avem plăcerea de a vă anunța la capitolul “restituiri” apariția în format digital pe platformele streamming și download a albumului “Ispita” din 1997 ediție remasterizată sub egida Roton Music”, a fost anunțul postat de membrii trupei Celelalte Cuvinte pe pagina lor de Facebook.

Lansat de Celelalte Cuvinte in anul 1997, in format fizic (doar pe caseta audio), albumul “Ispita” este disponibil acum pe toate paltformele digitale de streaming si download. Prin textele lui Marcel Breazu, albumul ne vorbeste despre tentatiile cu care se confrunta un individ pe parcursul vietii si analizeaza in profunzime relatia dintre om si ideea lui de ispita. Produs de regretatul Alex Perin, albumul are un sound de rock progresiv, imbinat cu aceleasi influente din folclorul romanesc cu care cei de la Celelalte Cuvinte ne-au obisnuit. Pana acum fiind disponibil doar pe caseta audio, lansarea albumului in formatul digital reprezinta o veste buna, atat pentru fanii trupei, cat si pentru fanii genului.

“Suntem bucurosi ca am readus la lumina pentru fanii nostri un demult asteptat material de colecție asa cum este “Ispita”, mai ales ca el a avut nesansa ss fie editat in trecut doar pe casete audio. Speram sa reinceapa activitatea concertistica pentru a avea ocazia de a-l sustine live integral, ca pe vremuri.” – Calin Pop despre lansarea in digital a albumului “Ispita”.

Celelalte cuvinte isi au radacinile in trupa SONIC, formata in anul 1977 de catre Calin Pop(chitara si voce), Marcel Breazu (bas si voce) si Leontin Iovan (tobe), pe vremea cand cei trei activau la liceul Emanuil Gojdu din Oradea. Pe 13 decembrie, 1981, Radu Manafu (chitara si vioara) si Ovidiu Rosu (sunet) se alatura trupei, urmand ca in acelasi an, in Timisoara, la Casa de Cultura a Studentilor, sa aibe loc debutul trupei in formula noua si sub numele de Celelalte Cuvinte. Line-up-ul trupei urmeaza sa fie definit complet atunci cand Tiberiu Pop incepe sa cante la claviaturi pentru Celelalte Cuvinte, avand primele contributii la muzica lor pe albumul “Celelalte Cuvinte II”, inregistrat in 1989 si lansat in 1990.

Printre celelalte albume de la Celelalte Cutinve se numara si “Se Lasa Rau” (1992), “Armaghedon” (1994), “NOS” (2004) si “Stem” (2008).

Sursă: www.roton.ro