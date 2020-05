Târgu Mureș: Autoritățile locale propun dezvoltarea traseelor pentru bicicliști

Share



Primăria municipiului Târgu Mureș ia în calcul discuțiile privind atât modalitățile suplimentare de deplasare în oraș, folosind bicicletele și traseele pietonale, cât și variante alternative de petrecere a timpului liber, a anunțat joi, 7 mai, Dorin Florea, primarul municipiului Târgu Mureș.

”Menționăm că Primăria are un astfel de studiu care, la ora actuală, însumează 24 de kilometri de traseu securizat pentru biciclete. Târgu Mureș mai are un proiect destinat bicicliștilor în zona Platoului Cornești, considerată a fi un traseu de agrement. Am propus, de asemenea, Consiliului Județean Mureș un proiect complex privind un traseu amplu de cinci zile în tot județul care, din păcate, a fost lăsat de izbeliște. Voi relua discuția cointeresând principalele orașe atrase în acest proiect: Reghin, Valea Mureșului, Sovata, Sighișoara, Târnăveni, Târgu Mureș. Sper ca în urma acestor discuții, și atitudinea consilierilor locali să fie favorabilă în sensul unor decizii eficiente și serioase privind aprobarea acestui plan cât și deblocarea bugetului care, din păcate, la ora actuală, ne împiedică să demarăm acest proiect”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Dorin Florea.

