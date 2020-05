Ilyes Toth Alexandru: „Nu trebuie lăsate să moară firmele românești”

Share



Viticultura, pomicultura și cultura mare sunt cele trei ramuri agricole ale business-ului agricol coordonat de Ilyes Toth Alexandru pe raza comunei natale, Ceaușu de Câmpie. Ferma de la Culpiu însumează 60 de hectare de vie, la care se mai adaugă 120 de hectare livadă de meri și partea de cultură mare întinsă pe o suprafață de 200 de hectare, activități derulate prin intermediul societăților Prescon și Sib SRL. Dacă pomicultura este una cu un randament ceva mai scăzut, dată fiind vechimea de 40 de ani a livezilor de meri, în schimb viticultura și cultura mare se bucură de un randamnent bun, repartizat astfel: grâu (60 de hectare), porumb (70 de hectare), floarea soarelui (50 de hectare) și soia (20 de hectare). „În momentul de față am terminat lucrările la semănat. Ne-a afectat destul de mult seceta dar cu toate acestea, timpul a fost destul de bun în primăvară când am reușit să efectuăm la timp toate lucrările. Urmează tratamentele binecunoscute, erbicidări precum și tratamentele fitosanitare, atât în ce privește via și livada cu merii, cât și la cultura mare”, a precizat Ilyes Toth Alexandru.

Rolul și importanța tratamentelor fitosanitare

Un rol important în ce privește productivitatea este cel al tratamentelor fitosanitare la culturile agricole, de aici și fondurile deloc puține alocare acestui aspect. „În general, investim undeva la 100.000 de euro pe an, la toate segmentele, vie, pomi fructiferi și cultura mare. Fără aceste produse pentru protecția plantelor nu ai nicio șansă. Aici mă refer la insectofungicide, chiar și erbicide. De ani de zile lucrăm cu foarte multe produse. Denumirile în general se schimbă, doar substanța activă rămâmne, sub diferite combinații. Ce este foarte important, mai ales la capitolul de insecticide și fungicide, să nu apară forme rezistente ca să le putem combate mai ușor, mai eficient și binențeles mai economic, să fim măcat puțin peste linie”, a afirmat Ilyes Toth Alexandru.

Dafcochim, partener de nădejde

Pe lângă calitatea inputurilor, se adaugă și calitatea oferită de cei care le distribuie, în speță compania Dafcochim, partener de nădejde pentru Ilyes Toth Alexandru. „Lucrăm cu compania Dafcochim începând cu anul 2001, practic avem o colaborare de aproape două decenii. Colaborarea cu ei a fost și este una foarte bună pot spune că mereu am fost mulțumit de serviciile oferite de ei. Nu doar pe partera comercială relațiile dintre noi au fost extrem de bune, suntem mulțumiți de produsele pe care le distribuie, extrem de bune și competitive de pe piață. Ce este extrem de important când vine vorba de Dafcochim, ei ne asigură și o consultanță extrem de bună. Mereu vin în sprijinul nostru al fermierilor din toate punctele de vedere. De exemplu, dacă îți apare o problemă în timpul vegetației la o cultură, imediat vin și te ajută. Dacă-l suni pe directorul Diviziei Agro, Marinel Ștefan, ori vine el personal ori trimite un specialist să rezolve problema. Pot spune că această compamie se bucură de o politică de succes prin tot ceea ce face. Faptul că au rămas după atâția ani pe piață spune multe despre managementul celor de la Dafcochim. Nu doar că au rezistat, dar au ajuns să fie și foarte competitivi. Probabil și-au ales foarte bine firmele cu care să colaboreze, astfel încât să ofere fermierilor din Transilvania cele mai bune produse destinate agriculturii. Au parte și de specialiști, dar și de o conducere pe măsură. Fermieri care au și parte de viticultură, cum e cazul meu, azi, când nu poți vinde un gram de vin și trebuie să rămâi pe picioare, trebuie să apelezi la Dafcochim ca să te ajute, să poți să supraviețuiești. În acest context, cei de la Dafcochim reprezintă un sprijin extrem de mare pentru noi, pentru faptul că luăm produsele și primim un timp până să le achităm. Acest lucru ne avantajează, faptul că au o politică flexibilă în acest sens. În același context al bunelor relații se înscrie și compania Summit Agro România. Au un portofoliu bogat de produse de calitate de care suntem extrem de mulțumiți. Folosim produsele lor atât în ce privește partea de viticultură, în pomicultură, dar și la cultura mare.Achiziționăm produsele Summit Agro prin intermediul celor de la Dafcochim, lucru extrem de avantajos pentru noi, dat fiind faptul că ne asigură atât produsele cât și partea de consultanță”, a spus Ilyes Toth Alexandru.

„Blazonul de Lechința”, etalonul vinurilor produse la Culpiu

În ce privește partea de viticultură, un segment important îl reprezintă vinurile produse de dealurile Culpiului, la loc de cinste fiind „Blazonul de Lechința”. „O parte din struguri sunt valorificați pe plan local, practic cine vrea struguri, poate să vină la noi să cumpere. În ce privește vinurile, ele sunt valorificate în toată țara, în special prin sistem HoReCa, precum și în magazinele de specialitate. Unul din vinurile cunoscute produs de către noi este „Blazonul de Lechința”, un vin demisec obținut dintr-un cupaj de Fetească Regală și Muscat Otonel. Pe lângă acest vin aș mai aminti de Neuburger, un vin sec, o combinație între Sauvignon și Fetească Albă. Noi nu ne lăudăm cu o producție foarte mare, facem pe an undeva între 150 și 250.000 de litri”, a menționat Ilyes Toth Alexandru. Greutățile pândesc la tot pasul, mai ales când vine vorba de vremuri mai puțin stabile, cum sunt cele care le traversează economia românească. „Foarte foarte greu reușim datorită concurenței foarte mari de pe piață. Dacă poți să mergi înainte reușești pe piață, dacă nu tragi pe dreapta și închizi afacerea pentru că nu există altă variantă când vine vorba de acea lume a business-ului. În schimb, ar trebui să fim un pic mai patrioți când vine vorba de producătorii autohtoni. Este o problemă foarte mare, valabilă la nivel național, din toate punctele de vedere. Eu așa am fost crescut, dacă vecinul meu face pâine, eu să cumpără pâine de la el, sau dacă vecinul celălalt face zarzavaturi, să cumpăr de la el. Abia acum cu coronavirusul ăsta, cum am stat mai mult în casă, ne-am dat seama cât suntem noi oamenii de mici. Ar trebui să ne gândim mult mai mult la noi, la familiile noastre Atât în ce priveșe hrana care o consumăm, cât și modul nostru de a ne comporta. Omul lucrează de dimineață până seara, nu are vreme nici măcar să se gândească: hai să merg să caut cel mai bun vin. Așa se face că la sfârșit de săptămână merge într-un hipermarket și își pune în cărucior tot ce găsește pe raft, frumos ambalat și ieftin.Nu mai vorbim de faptul că ajuns acasă, deja este undeva foarte bine dirijat la ce programe tv să se uite, iar în programul respectiv ce să conțină. Aici ar trebui noi să umblăm puțin mai mult pe produsele noastre românești, pentru că noi, nu doar că știm, dar și putem face ceva de calitate pe terenurile noastre care sunt destul de sănătoase și curate din mai multe puncte de vedere. Să ne gândim mai mult la acest aspect, să consumăm produsele noastre românești, pentru că noi, nu doar că știm, dar și putem face ceva de calitate pe terenurile noastre care sunt destul de sănătoase și curate din mai multe puncte de vedere. Să ne gândim mai mult la acest aspect, să consumăm produsele noastre românești. Acesta este aspectul la care noi oamenii ar trebui să umblăm mai mult, la fel, să ne creștem copii în această direcție”, a afirmat Ilyes Toth Alexandru.

Oful subvențiilor

Agricultura depinde foarte mult de noi, de fermieri. Depinde și de Cel de Sus, dar depinde foarte mult de subvențiile care se dau, este de părere Ilyes Toth Alexandru. „Se pare că au rămas aceleași, nu a fost nicio modificare din câte cunosc eu. La acest capitol nu putem să ne plângem foarte tare în ce privește valoarea lor. E însă o problemă la grâu, dacă nu mai faci o producție de 6-7 tone, obții doar 3 tone, atunci într-adevăr ai o problemă, astfel un kilogram de grâu efectiv îl produci cu niște bani mai mulți, iar dacă ai leasinguri și credite, atunci ai o problemă foarte mare. Anul trecut, din subvenții am primit undeva la 170 de euro pe hectar. Vă dați seama că aceași sumă o primesc și pe vie, la fel cum o primesc pe un hectar de grâu. Nu mi se pare corect acest lucru ca valoarea subvenției să fie egală pentru că pe un hectar de vie cheltui cel puțin de 10 ori mai mult decât pe un hectar de grâu”, a arătat Ilyes Toth Alexandru.

Scutire de la plata redevenței

Pandemia de COVID-19 a făcut să scadă vânzările, astfel că banii trebuie drămuiți cât mai bine. În atare condiții, fermierii cer din partea statului anumite facilități. „Noi, cei care lucrăm terenuri concesionate de stat am făcut o adresă către ADS prin care an cerut ca în această perioadă cât este instaurată starea de urgență să nu ne ceară redevența pentru că nu vindem un litru de vin în această perioadă. În condiții normale mai vinzi ceva și mai poți să-ți susții lucrările. În aceste condiții am cerut să nu ne ceară redevența în această perioadă, dar din păcate nu am primit niciun răspuns. Am făcut hârtie către ADS, am făcut hârtie către domnul ministru, dar am rămas doar cu asta, neprimind niciun răspuns. Rezolvarea acestei situații ne-ar ajuta, ar putea fain frumos să ne spună: domnilor, trei luni de zile nu plătiți, eventual să plătiți în noiembrie și decembrie sau hai să vedem ce putem face”, a precizat Ilyes Toth Alexandru.

Implicarea statului

Ieșirea din pandemie se lasă așteptată, la fel și măsurile concrete ale statului de sprijin în ce privește sectoarele de producție ale țării, din care agricultura nu face excepție. „Cred că anumite decizii care trebuie luate depind foarte mult și de competența celor care ne reprezintă. Statul trebuie să vină extrem de urgent în ajutor, nu doar în agricultură, în toate domeniile, să analizeze foarte bine și foarte urgent situația în care se află economia. Cei care sunt afectați de această pandemie au mare nevoie de un sprijin din partea statului. Nu trebuie lăsate să moară firmele românești. Capitalul românesc trebuie sprijinit, plus patriotismul de care trebuie să dea dovadă în primul rând consumatorul român. Este obligatoriu să încercăm să creștem copiii în acest sens. După sănătate, este foarte importantă și mâncarea, în acest context am cerut și noi scutirea de plata redevenței. Practic, sănătatea depinde foarte mult și de alimentație, sunt strict legate aceste două lucruri”, a conchis Ilyes Toth Alexandru.