DILEMĂ. Ce scriu în declarație locuitorii din Sântana de Mureș care merg la shopping în Târgu Mureș?

Fosta jurnalistă Cristina Manoilă, care domiciliază de mai mulți ani în Sântana de Mureș, comună situată în imediata apropiere a municipiului Târgu Mureș, a scris vineri, 15 mai, un text pe pagina sa de Facebook în care își exprimă opinia despre complicata situație iscată de absența comunei Sântana de Mureș de pe lista localităților membre ale Zonei Metropolitane Târgu Mureș.

După cum se știe, potrivit noilor reglementări intrate în vigoare pe perioada stării de alertă, deplasările în localitatea de domiciliu și în zonele metropolitane pe perioada stării de alertă nu vor necesita completarea declarației pe proprie răspundere, iar Zona Metropolitană Târgu Mureș este alcătuită din orașele Târgu Mureș și Ungheni, precum și din comunele Acățari, Ceuașu de Câmpie, Corunca, Crăciunești, Cristești, Ernei, Gheorghe Doja, Livezeni, Pănet, Sâncraiu de Mureș, Sângeorgiu de Mureș și Sânpaul.

Redăm așadar, în rândurile de mai jos, textul scris de Cristina Manoilă:

”Locuiesc in Santana de Mures, de multi ani. Santana e ca un fel de cartier al Targu-Muresului. De la mine din poarta, pana in centrul orasului sunt fix 5 km. Dar Santana de Mures nu face parte din Asociatia Zona Metropolitana Targu-Mures, pentru ca atunci cand aceasta entitate s-a infiintat, un primar a considerat ca nu e cazul ca Santana sa devina membra. Acum, legea spune ca in zona metropolitana nu ai nevoie de declaratie. Dar noi, care suntem atat de aproape de oras, dintr-un motiv pur birocratic, avem⁉️

Intreb eu, ce sa bifez in declaratie ca motiv al deplasarii cand vreau sa merg la cumparaturi in oras? Pentru ca aprovizionarea cu produse alimentare/de stricta necesitate nu se regaseste in lista de motive pentru deplasare in declaratia pentru Starea de alerta. Sa fac fals in declaratii!?

Si inca ceva, daca locuiti in Targu Mures, si vreti sa mergeti la Voiniceni, Ceuas sau Campenita care sunt toate in zona metropolitana, pentru simplul motiv ca tranzitati pe cativa metri Santana, veti avea nevoie de declaratie…

Am cerut un punct de vedere oficial. Il astept.

De ras, daca nu ar fi de plans.”

UPDATE

Vineri, 15 mai, în jurul orei 16.50, prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a făcut următoarele precizări: ”Mureșenii din localitățile situate în afara Zonei Metropolitane vor putea să se deplaseze în afara localității pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie. Modelul declarației pe propria răspundere a fost completat cu această prevedere, care permite inclusiv locuitorilor din Sântana de Mureș să meargă la cumpărături, bifând în declarație acest aspect.”

(Redacția)