Primarul Mircea Mariș, în conflict cu o parte din consilierii locali

Vineri, 15 mai, cu o zi înainte să împlinească vârsta de 49 de ani, primarul comunei Suseni, Mircea Mariș a decis să iasă în față prin intermediul unui mesaj video pe Facebook, nemulțumit de prestația anumitor consilieri locali. Nemulțumirea se leagă de faptul că o parte din consilierii locali au înaintat o adresă primăriei prin care își manifestau nemulțumirea legată de convocarea ședințelor online, fapt pentru care ședința programată în data de 4 mai a rămas fără urmări.

Suseni, în pericol de a rămâne fără curent

Mai mult de atât, pentru ziua de 13 a fost convocată o altă ședință, cu aceleași proiecte pe ordinea de zi, plus un proiect care prevede o rectificare bugetară, respectiv mutarea unor sume de bani de la anumite capitole bugetare în vederea plății utilităților.

„La data de 15 mai 2020, Primăria comunei Suseni are 7 preavize de la Electrica pentru debranșarea curentului electric, în special la iluminatul public stradal, la pompele de apă, cămine culturale și sediul primăriei. Dacă ne gândim că bugetul local nu a fost constituit bine ca să putem acoperii aceste utilități în primele două trimestre, vă spun că la constituirea bugetului local al comunei când toți consilierii au fost de față, unii dintre ei au avut două obiective principale, acordarea de bani și ajutoare bisericilor. Sunt de acord să dau bani bisericilor, să-i ajut, dar trebuie să ținem cont și de funcționarea acestei comune și acestei primării. Primăria s-a conformat, bugetul a fost aprobat, și atunci am avertizat Consiliul Local că nu vom reuși să plătim utilitățile în primul rând, să nu mai povestim de alți furnizori și servicii care îi are primăria. Nu s-a luat în considerare și s-a votat, fapt pentru care azi suntem în pragul de a ni se tăia curentul electric la primărie și stația de pompare, cu efecte și în ce privește alimentarea cu apă potabilă. Consider că în prag de pandemie nu trebuie să trecem prin aceste momente, fapt pentru care am decis să vin în față și să prezint locuitorilor comunei Suseni ceea ce se întâmplă în cadrul Consiliului Local Suseni”, a precizat primarul Mircea Mariș în postarea sa pe Facebook.

Nouă ședință pentru data de 21 mai

Pentru data de 21 mai a fost convocată o nouă ședință, o nouă tentativă de aplanare a situației la nivelul Primăriei Suseni.

„Am convocat o nouă ședință pentru data de 21 mai cu aceleași puncte pe ordinea de zi. Vom vedea dacă domnii consilieri au bunăvoința să voteze aceste puncte care sunt pentru cetățenii comunei Suseni”, a spus Mircea Mariș.